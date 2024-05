A Házasság első látásra sztárja már nagyon várja leendő kedvesét

A Házasság első látásra egyik közönségkedvenc párja, Gyöngyi és Csabi voltak, akik a műsor végén egyedüliként mondhatták el magukról, hogy sikeres volt számukra a kísérlet. Hiszen az együtt töltött hetek után a hat párosból csak ők ketten döntöttek a házasság folytatása mellett. Bár azóta az ő kapcsolatuk is zátonyra futott, a fiatalok egy igazi önismereti útként fogják fel ezt a kapcsolatot. Sőt, nagyon jó barátok is lettek a forgatás óta, ám úgy látszik az igazi még várat magára mindkettőjüknél. Gyöngyi most Instagram oldalán adott helyzetjelentést, hogy hol tart az ismerkedésben.

A Házasság első látásra Gyöngyije már vágyik egy új szerelemre (Fotó: Ripost)

Gyöngyinek a követői tették fel a kérdést, hogy van-e most valaki az életében:

„Jelenleg nincs párom, de nyitott szemmel járok és ismerkedem!”

Aminek, vagy akinek jönnie kell, az úgy is jön

– tette még hozzá azzal kapcsolatban, hogy hol ismerkedik.

A Házasság első látásra sztárja elárulta milyen férfit keres

Gyöngyinek a kapcsolatbeli korkülönbségről nagyon határozott véleménye van, bár úgy látszik ez sincs kőbe vésve:

Alapvetően én azt vallom, hogy nem számít a kor, de nyilván nálam is van egy „nagyjábóli” korhatár, ami kb. plusz/mínusz 5 év. Volt már fiatalabb párom, nekem ezzel nincs problémám, mert lehet valaki 25 éves és komolyabb beállítottságú, illetve 40 pluszos és nagyon komolytalan

Sőt, az ex-feleség azt is bevallotta, hogy bár tud, magának nem szívesen főz, leendő párjának viszont örömmel készítene finom ételeket: