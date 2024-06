„Majd elájultam” – brutális károkat okozott a pusztító vihar Endrei Judit otthonában

Mint ahogy azt jól tudjuk, az elmúlt napokban igencsak a bolondját járatta velünk az időjárás, hiszen az elképesztő kánikula közepette több olyan nap is volt, amikor pokoli esőzések zúdultak ránk.

Endrei Judit is az időjárás áldozata lett Fotó: Tumbász Hédi TUM Nemzeti Sport

Ennek veszélyeire pedig még a szakemberek is felhívták a figyelmet, a katasztrófavédelem a minap például arról adott ki közleményt, hogy összesen mintegy 200 helyszínről érkezett bejelentés a vihar okozta károkról.

Endrei Judit is az ítéletidő áldozata lett

Most pedig az is kiderült, hogy a legendás magyar tévés, Endrei Judit is pórul járt a hatalmas esőzésekkel, ugyanis saját bevallása szerint hatalmas károk keletkeztek az otthonában. A 71 éves műsorvezető azonban igyekszik pozitívan állni a dolgokhoz, amelyről a közösségi oldalán számolt be.

Szoktátok kérdezni, mit jelent a pozitív gondolkodás számomra. Íme, egy friss példa: ma felhőszakadás volt Szentendrén. Így nálam is. Dörgött-villámlott, a jég hangosan verte a tetőtér ablakát. Egyszer csak fura zaj jött az alsó szintről. Amikor lementem, majd elájultam, az előszobában, a nappaliban bokáig ért a víz, és ömlött lefelé a legalsó szintre

– kezdte beszámolóját, majd így folytatta:

Az volt a ’fura’ zaj. Nem sírtam el magam, nekiveselkedtem, mert magad uram, ha szolgád nincs… És mi ebben a pozitív? Mivel nyugtattam magam? Hát azzal, hogy nem a mennyezet ázott át, hanem csak a garázs előtti lefolyó nem tudta elnyelni az özönvizet

– írta Facebook-oldalán a műsorvezető.