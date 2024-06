Ekkora a baj? TikTokon kér kölcsön a Házasság első látásra sztárja

Kabai Andris a Házasság első látásra adásai után kapott hideget-meleget, hiszen egykori feleségével, Petrával nem alakult éppen fényesen a kapcsolatuk. Az exférj azóta is rendkívül aktív közösségi oldalain, legfrissebb videójában például szülinapjára kuncsorog.

Kabai Andris DJ, a Házasság első látásra szereplője mindig odafigyelt megjelenésére Fotó: TV2

Kabai Andris egy kisebb vagyont kér rajongóitól

Az már a Házasság első látásra adásaiból is kiderült, hogy András nem szívbajos, ha meg kell mondania az őszintét, most azonban olyan kéréssel fordult a nyilvánosság felé, amire senki nem számított. Interneten szeretne cipőt vásárolni magának közelgő születésnapja alkalmából, azonban olyan borsos áron, amit még a tehetősebbeknél is kiverné a biztosítékot:

„A segítségeteket szeretném kérni, mutatom, miről lenne szó” – kezdi Andris.

Az a kérdés, hogy vajon ez a 23 ezer euró tartalmazza a szállítási költséget is?

„Látom, hogy 14 napon belül visszaküldhetem ingyenesen, de a szállítási költségről nem látok semmiféle információt. Ha ebben az összegben nincs benne, hogy ki is hozzák, akkor ez az összeg horrorisztikus ezért a cipőért” — vélekedett a DJ. Ezek után arra kérte követőit, hogy írják meg kommentben, tudnak-e erről valamit, majd feltette a költői kérdést:

Figyu, nincs véletlenül 24 ezer euród? Majd megadom.

A 24 ezer eurós ár vélhetően tévedésből szerepelhet a videóban bemutatott honlapon, bár nem kizárt, hogy valós. Mindenesetre erre kevés esély van, hiszen ilyen hiba elő szokott fordulni a webáruházakban.

A videó értelemszerűen csak egy poén, 24 ezer euró ugyanis átszámolva több mint 9 millió forint, amit aligha érné meg kifizetni egy cipőért. A kommentelők egyébként jót mulatnak a humoros bejegyzésen, volt, aki szintén poénnal reagált:

Én most vettem kettőt, mert csak akkor szállítják ki ingyen

– erre Andris továbbvitte, hogy akkor biztos ezért fogyott el a mérete. A válaszadásba a Házasság első látásra másik szereplője, Geri is beszállt, jelezte, hogy neki is van ilyen cipője. Akadt, aki szerint a cipő azért ennyi, mert magától megy, más szerint pedig rendkívül „sukár” a cipellő, ennyi pénzért ajándék.