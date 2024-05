Házasság első látásra: Andris elvesztette a fejét!

Hogy is mondta Murphy? Ami elromolhat, az el is romlik. Ám mindez nemcsak a használati tárgyakra vagy az időjárásra érvényes, de olykor a házasságra is! Tudna mit mesélni erről a Házasság első látásra című reality egyik-másik párja, mondjuk Petra és Andris kettőse, bár mintha náluk kezdettől fogva nem működött volna a dolog. Mi több, lavinaként nőtt a baj és a feszültség, mélyült a szakadék és robbant szét az egész még a műsor vége előtt. A 2023-ban rögzített kísérlet idén tavasszal került a TV2 képernyőjére, s bizony 2024-ben az egyik legnagyobb meglepetés Petra és Andris kettőse, akik között nyoma sincs az ellenszenvnek vagy a sértettségnek. Sőt! Ezeket az itt-ott felbukkanó közös megjelenéseket a kezdeti meglepődés után mintha egyre jobban fogadnák a nézők, mi több, akad, aki már ragaszkodik is a kettősükhöz!

Hiába mondták ki a boldogító igent, a műsor végéig sem tartott ki Petra és Andris házassága (Fotó: tv2)

„Fejeveszett egy hét ez…. Mikor lesz már hétvége? Pénteken találkozunk Debrecenben és Miskolcon, szombaton pedig Veszprémben”

– írta a lemezlovas az Instagram-oldalára kitett trükkös fotó mellé, melyen úgy néz ki, mintha a medence partján háttal ülne – fej nélkül, a hiányzó testrész pedig a medencéből napszemüvegen keresztül egyenesen a kamerába néz.

Több hozzászólás is érkezett a bejegyzéshez, az egyik különösen beszédes:

„Szegedre mikor jössz? Petrát is hozd!”

– érdeklődött Andrástól, némi elvárással megspékelve egy rajongó.