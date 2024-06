Házasság első látásra: Csaba külseje sokat változott a műsor óta

Hegedűs Csaba és párja, Gyöngyi sokáig kitartottak, de mégis szakítottak. Bár a nézők nagy jövőt jósoltak nekik a TV2 realityjében, ők mégis külön utakon folytatták.

Hegedűs Csaba és Gyöngyi a Házasság első látásra adásai után nem maradtak együtt (Fotó: TV2)

Cipruson nyaralnak új párjával

Csabi nemrég a Tények plusz kamerái előtt mesélt először új kedveséről, akivel épp a szigetországban romantikáznak, közösségi oldalán több képet is megosztott a forró pillanatokról követőivel. Meglepő azonban, hogy a Házasság első látásra adásaiban kimondottan vékony testalkata volt, most pedig mintha egy kis pocak is megjelent volna rajta. Jóllehet, most nagyon boldog, az pedig hizlal, mint tudjuk. Csabi valószínűleg mással van most elfoglalva, mint hogy a helyes étkezésre és a sportolásra figyeljen. Sokaknak ismerős érzés lehet, amikor nem számít semmi, csak a szerelem, ugyanakkor az is furcsa, hogy bejegyzései alatt még mindig használja a #hazassagelsolatasra hashtaget. Fannival egyébként a saját szoláriumában ismerkedtek meg, amikor a lány betért a szalonba. Azóta együtt vannak és mindketten rózsaszín ködben úsznak.

Ma már sokkal óvatosabb

Hegedűs Csaba a Borsnak adott interjújában kifejtette, hogy a párkapcsolati kísérletnek is beillő műsor tapasztalatai alapján már sokkal több mindenre kell odafigyelnie a magánéletében, mint korábban: „Rájöttem, hogy vannak hibáim, nem is kevés. Ha egy kapcsolat félresiklik, akkor azt elfogadja az ember, de ha több is tönkremegy hasonló okokból, akkor azért nyilván számot kell vetni.”

Próbálok változtatni dolgokon és a párommal is elfogadni egymást úgy, ahogy vagyunk.

A házasság kérdéséhez kevésbé áll hozzá bátran, de rengeteg pozitív élménye maradt, hiszen látta és megtapasztalta a szépségét. „A műsorban szép esküvőnk volt, ez egy jó élmény marad, így én egyáltalán nem tántorodtam el a dologtól, de nyilván valamivel óvatosabb vagyok.”