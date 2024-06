A Facebookról derült ki, hogy meghalt a 24 éves tévés, kollégái össze vannak törve

Holtan találtak rá Channel 4 brit tévécsatorna népszerű, 999: On The Frontline című műsorának az egyik szereplőjére. A mindössze 24 éves Daniel Duffield mentősként dolgozott, ebben a minősítésében láthatták a nézők a képernyőn is a dokumentumsorozatban.

Daniel holtan feküdt egy másik ember holtteste mellett, amikor megtalálták egy házban a Staffordshire állambeli Hednesfordban. A másik áldozatot a 22 éves dél-walesi Lauren Evansként azonosították.

Soha, egymillió év alatt sem gondoltam volna, hogy le kell ülnöm és megírnom ezt, még mindig próbálok megbékélni vele. Dan, nem hiszem el, hogy tényleg elmentél

- írta a közösségi oldalán a népszerű dokumentumsorozat főszereplője, Ellie.

Azt terveztük, hogy ezen a héten találkozunk, már nagyon vártam. Egy órával azelőtt még beszéltünk telefonon is, hogy elmentél. Soha nem felejtelek el, örökké szeretlek

- tette hozzá Daniel gyásztól összetört kollégája.

A tévés tragikus halálának a hírét egyébként a nővére jelentette be a Facebookon. Hozzátette, soha nem fog belenyugodni, hogy már nincs köztük.