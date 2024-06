Curtis barátnője elárulta az igazságot a szakításról, végre tiszta vizet öntött a pohárba

Széki Attila, vagyis Curtis egykor leginkább a botrányairól volt híres, de pár éve mondhatni "lenyugodott", és ez sokak szerint azért is van, mert akkoriban jött össze az ismert kosárlabdázóval, Barnai Judittal, akivel azóta már össze is költöztek, sőt, közös kutyájuk is van – de mostanában többször is felmerültek aggasztó pletykák velük kapcsolatban.

Curtis és Barnai Judit / Fotó: Máté Krisztián

Barnai Judit szomorkodós, fájdalmas posztokat rakott ki a közösségi oldalára, ezzel pedig sokakat megijesztett. Mindenki arra gondolt, hogy valószínűleg szakítottak Curtisszel, ezért olyan rossz a kedve a sportolónak. Most viszont kiderült az igazság, ő maga árulta el, és ezzel minden kíváncsiskodónak választ adott.

Annyi mindent írnak rólunk, de nem foglalkozunk vele. Atival mi már csak nevetünk az egészen

– mondta Barnai Judit.

Ezek alapján szó sincs szakításról, Curtis és Barnai Judit között továbbra is tombol a szerelem, és csak nevetnek azon, hogy ilyen sokan pletykálnak arról, hogy már nincsenek együtt. Az jó kérdés, hogy vajon mikor lesz eljegyzés, esküvő vagy gyermekvállalás, de könnyen elképzelhető, hogy hamarosan ezekre is sort kerítenek.