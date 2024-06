Boldog születésnapot! – 10 érdekesség a ma 75 éves Meryl Streepről

Születésnapját ünnepli az Oscar-díjas színésznő, Meryl Streep: az egyik legsikeresebb hollywoodi sztár 1949. június 22-én látta meg a napvilágot, karrierje során pedig számtalan sikerfilmben játszott főszerepet, és több rangos díjat is bezsebelt. A Life.hu a születésnap alkalmából 10 érdekességet osztott meg a színésznővel kapcsolatban.

1. Nem Meryl Streep neve szerepel az általa aláírt csekkeken

Az 1949. június 22-én New Jersey állam Summit városában született színésznő eredeti sételejs neve Mary Louise Streep. Mégsem így írja alá a csekkeket és a hivatalos dokumentumokat sem. A magyarázat egyszerű: a színésznő A házasságakor felvette a férje családnevét, így hivatalosan Mary Louise Gummernek hívják: pontosan ez a név szerepel a kézjegyével ellátott dokumentumokon. Ugyanakkor az autogramot kérő rajongóknak természetesen Meryl Streepként írja alá a különböző relikviákat.

2. Más színpadra készült

Művészetrajongók szülei gyakran hódoltak a zenének, ám nem lemezeket tettek fel és nem is a rádiót kapcsolták be: a színésznő édesapja odaült a zongorához, míg édesanyja énekelt. Meryl Streep előtt édesanyja példája lebegett, különtanárhoz járt, énekeltni tanult, operaénekes szeretett volna lenni.

3. Szertefoszlott a jogi karrierről szőtt álma

Az operaénekesi karriert az iskolás éveiben sutba vágta, mert beleszeretett a színjátszásba. Ez pedig nem holmi fellángolás volt, a neves Yale egyetemen dráma szakra járt. Igaz, a tandíj előteremtéséhez mindenféle munkákat kellett vállalnia, a tanulás melletti pénzkeresés teljesen kikészítette, s úgy döntött, inkább a sok pénzzel járó jogi pályát választja. Hogy miért gondolta végül meg magát? Nos, a felvételi napján csúnyán elaludt a túlhajszolt lány, mindezt pedig intő jelnek tekintve maradt a színjátszásnál – sokunk örömére!

4. Elképesztően startolt Hollywoodban

Meryl Streep első mozifilmében, az 1977-es Júliában olyan legendákkal osztozott a mozivásznon, mint a kétszeres Oscar-díjas Jane Fonda és a szintén kétszeres Oscar-birtokos, Jason Robards, no meg az Oscar-díjas Vanessa Redgrave és az Akadémia által szintén elismert Maximilian Schell. Egy évre rá pedig Meryl Streepet is Oscarra jelölték A szarvasvadászért, ám a rangos szakmai elismerésre még egy évet várnia kellett, ám a Kramer kontra Kramer női főszereplőjeként megkapta az Oscar-díjat. Hollywood ünnepelt sztárja azóta még két Oscart gyűjtött be, nem beszélve a számtalan jelölésről.