Megszületett a Jóban Rosszban színésznőjének a kislánya – „A sírása is zene a füleimnek”

A Jóban Rosszban egykori színésznője néhány héttel ezelőtt, az Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt: kisbabát vár. A gyönyörű kismama követőivel időnként megosztott egy-egy fotót, érzést várandósságával kapcsolatban.

Bálizs Anett közel 40 évesen lett édesanya Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

Bálizs Anett kislánya a Lilien Anna nevet kapta

Bálizs Anett kislánya érkezését is hasonlóképpen a közösségi oldalán, két apró lábacskának a fotójával tudatta a nagyvilággal.

„Kicsi lábnyomok a földön, nagy boldogság a szívünkben! 2024. május 29-én 15.15-kor megszületett kislányunk, Sándor Lilien Anna!💝✨🙏🏻 3380 g-mal⚖️ 50 cm-rel📏 Isten hozott édes Kincsem!” – írta posztjában Anett.

Egy héttel gyermeke érkezése után a Metropolnak mesélt a benne kavargó érzésekről, amit az új szerepe, az anyaság hozott az életébe.

„Köszönjük szépen, kicsit fáradtan, de jól vagyunk” – kezdte mosolyogva. „A nappalok és az éjszakák összecsúsztak, három óránként kelek fel etetni, de nagyon boldogok vagyunk.”

Most már én is megtapasztalhattam, milyen óriási csoda egy kisbaba születése és az anyává válás. Ez az élet értelme!

„Amikor először megláttam, természetesen elérzékenyültem, de ez azóta sem változott, csak rá kell pillantanom. Amikor azokkal a gyönyörű szemeivel rám néz, elolvadok” – mesélte lapunk érdeklődésére.

Párja mellette volt a szülésnél

Anett nemrég egy interjúban mesélt arról, nagyon szerencsésnek tartja magát, mert jól viseli a terhességet. Kislánya viszont annyira jól érezte magát édesanyja pocakjában, hogy alaposan megváratta szüleit, a kiírt időponthoz képest egy héttel később érkezett.

„Apás szülést terveztünk, és szerencsére semmi nem szólt közbe.”

A párom végig mellettem volt, mindenben segített, fogta a kezem a legnehezebb pillanatokban is.

„Itthon is sokat segít nekem. Ha az éjszaka közepén felsír a kislányunk, legalább egyszer ő kel föl hozzá. Van, hogy a reggelit ágyba hozza, a házimunkáról is gondoskodik, mos, bepakol a mosogatógépbe, a levest kikészíti nekem. Ő rutinos apuka, hiszen van már két gyermeke, gyakorlottan kezel mindent” – árulta el Anett, majd hozzátette, egyelőre még nem alakult ki a napi rutinjuk, de ilyen rövid idő alatt ezt nem is várja el.

Nagyon az elején vagyunk. De ezt sem bánjuk, mert még a sírása is zene a füleimnek.

„Erre vágytam, és most végre az álom valóra vált” – fűzte hozzá.