„Kicsi lábnyomok a földön, nagy boldogság a szívünkben” – megszületett a TV2 sztárjának első gyermeke

Ahogy arról a Metropol korábban már írt, a TV2 gyönyörű sztárja nem olyan rég arról számolt be az Instagram-oldalán, hogy hamarosan életet ad első gyermekének.

Fotó: unsplash.com

Az örömteli esemény pedig a napokban meg is történt, amelyről Bálizs Anett maga számolt be szintén az Instagramján, ahol több fotót is megosztott az elképesztően aranyos csöppségről.

Kicsi lábnyomok a földön, nagy boldogság a szívünkben! 2024. május 29-én 15.15-kor megszületett kislányunk, Sándor Lilien Anna! 3380 grammal, 50 cm-rel. Isten hozott édes Kincsem!

– írta az irtó cuki fotókhoz a Jóban Rosszban egykori színésznője.

