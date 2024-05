Nem tegnap kezdte a testépítést Gömöri András Máté, a Budapesti Operettszínház korábbi művésze. Igaz, mindig is elsősorban színésznek tartotta magát, ám most második hivatása révén ért el sikert, amikor két kategóriában is a dobogó tetejére állhatott új lakhelyén, a kanadai Torontóban megrendezett regionális testépítő-bajnokságon.

Gömöri András Máté és felesége, Polyák Lilla (Fotó: Ripost)

Gömöri András Máté nem nyúl szteroidokhoz

A versenyen úgynevezett naturál testépítők indulhattak, vagyis olyan sportolók, akik nem használnak semmilyen szintetikus szert, hogy elérjék a kívánt eredményt. Máté is erre a módszerre esküszik, ebben pedig nagy segítségére van felesége, Polyák Lilla színésznő, aki kiköltözésük óta táplálkozási tanácsadó vizsgát tett, így szakmailag is tudja támogatni férjét.

A színész az „open light-heavyweight” súlycsoportban (maximum 95 kg), és nyílt C-kategóriában (177,8-182,88 cm testmagasság, maximum 98,4 kg testsúly) is diadalmaskodott. Ő maga ezt egy jó visszajelzésként értékelte a befektetett munkáját tekintve, de kiemelte, hogy ez nem csak fizikai erőfeszítést, hanem mentális fejlődést is igényelt:

A felkészülés megmutatta nekem, mit jelent valójában az önuralom. Egy kis módosítás és makacsság – de nem önpusztításba hajló ragaszkodás – óriási különbséget jelenthet. Megtanultam irányítani az érzelmeimet és a gondolataimat. Sosem gondoltam volna, hogy képes leszek a jelenben tartani magam, és rugalmasan alkalmazkodni a versenydiétámhoz. Hogy idomulni tudok a környezetemhez, kontrollálni amit lehet, de elfogadni, ha valamit nem vagyok képes irányítani. Hatékonyabbá váltam apaként, férjként, tanulóként és még színészként is. Egy teljesen új szintre léptem azzal, hogy ebben a rendkívüli kihívásokkal teli időszakban megtanultam uralni mindazt, amire az elmém képes.

Posztjában megköszönte a támogatást Kalas Csaba testépítőnek, akit barátjának, tanácsadójának, és mesterének nevez, illetve egyszerűen összefoglalja, mit is jelent számára ez a kettős győzelem