Ezen besírsz! Így fricskázza a kocakondisokat a világbajnok magyar színész – Videó!

Az Operettszínház népszerű színésze egy ideje a TikTokon igyekszik népszerűsíteni azt a sportágat, melynek ő már eljutott a legnagyobbjai közé a szó átvitt és szó szoros értelmében is. Gömöri András Máté már szerzett világbajnoki címet testépítésben, vagyis komoly tapasztalatokkal rendelkezik erről a világról. Ráadásul hamarosan végzett testépítő- és fitneszsportoktató lesz, és közben egy szakbolt kommunikációs és értékesítési menedzsereként is dolgozik. Felmerül a kérdés, hogy jut ideje minderre, különösen úgy, hogy közben sorra készíti vicces videóit a fiatalok kedvenc közösségi platformjára.

Elképesztő izomtömeget épített magára Gömöri András Máté Fotó: Dunavolgyi.com / DunavolgyiMedia

A megosztott tartalmai között akadnak szép számmal önironikus szösszenetek, de persze láthatjuk őt edzés közben is. Amit viszont most mi is megmutatunk, az két kis videó, melyben színészi kvalitásait megvillantva figurázza ki azokat, akiknek sem idejük, sem kedvük nincs az edzésekhez, de szeretnének tökéletes alakot vagy izomzatot „beszerezni”.

És persze megvan a történet női karaktere is, aki...

Lapunk megkereste a világbajnok színészt, akit arról kérdeztünk, hogy mit szólnak a színházi varrodában ahhoz, hogy a testmérete, nos, finoman szólva is megnőtt az utóbbi években. „Hatalmas szerencsém van, hiszen nagyon szeretnek az Operettben a varrodások is, így nem haragszanak, hogy verseny és felkészülési időszak függvényében változnak a méreteim. A jelmezeim már úgy készülnek, hogy eleve „betétesek”, vagyis nagyon gyorsan lehet alakítani rajtuk.

Innen is csókoltatom a kezeiket!

– üzente nevetve Gömöri András Máté.