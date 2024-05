Hihetetlen élménnyel lepte meg férjét Nagy Bogi

A gyönyörű énekesnő és szerelme, Marci már több mint 3 éve alkotnak egy párt és a mesebeli New York-i lánykérés után tavaly ősszel össze is házasodtak. Nagy Bogi áprilisban ünnepelte 22. születésnapját, most pedig férje töltötte be a 30-at, aminek alkalmából az énekesnő egy hihetetlen élménnyel ajándékozta meg.