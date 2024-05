Most jött: megmérgezték a Házasság első látásra sztárját, elvesztette a látását

Németh Dánielt mindenki úgy könyvelte el, hogy már születésétől fogja ilyen a szeme, és nem is gondolkoztak rajta sokat, hogy valójában mi is történhetett vele. A drámai igazság azonban az, hogy megmérgezték. Dani most először mondta el kamerák előtt a szörnyű kálváriáját, ami azzal kezdődött, hogy elment bulizni…

Az első év volt az, amit senkinek nem kívánok. Abszolút egy kilátástalanság, egy most mit tegyek az életemmel? Mi lesz velem? Az eddig megszokott dolgok teljesen elmúltak, teljesen újra kellett kalkulálni az egész életemet 27 évesen

– mesélte a TV2 egyik legmegosztóbb sztárja a Tények Plusznak. Majd Petra egyik legjobb barátja így folytatta:

2017 novemberében egy budapesti szórakozóhelyen metilszármazék volt az elfogyasztandó italomban és rá három napra szinte teljesen elvesztettem a látásomat. Nem voltak tipikus mérgezéses tünetei, csak szép lassan azt vettem észre, hogy egyre rosszabbul látok. Sajnos, mire olyan orvoshoz kerültem, aki fel tudta mérni, hogy mi is ez? Hogyan is működik ez? Hogy tudja megállítani ezt a mérgezést és esetleg a visszájára fordítani, hogy a javulás útján el tudjak indulni, addig már sajnos elég sok idő eltelt.

Így szenvedett az akkor mindössze 27 éves, ereje teljében lévő fiatal látóidege maradandó károsodást.

Így a bal szemem az nulla százalékos, azzal nem látok. A jobb szememmel 25 százalékos eredményt tudtunk elérni. De abban a helyzetben az orvosom is azt mondta, és mindenki körülöttem azt mondta, hogy szinte ez csoda

Dani ma már elfogadta sorsát, amiben a legnagyobb támogatást a családjától és barátaitól kapta, ezért pedig örökre hálás lesz nekik.