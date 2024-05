Mennyit változtak! Így néznek ki ma a Váratlan utazás főszereplői

Már 28 éve annak, hogy befejeződött a Váratlan utazás sorozat forgatása. Az első részt 34 évvel ezelőtt mutatták be és hamar a magyar nézők szívébe is belopta magát Hetty néni és Sarah, vagy a King család.

A Váratlan utazás (eredeti cím: Road to Avonlea) 1990-től 1996-ig vetített kanadai televíziós filmsorozat, amelyet 1989 és 1996 között forgattak, és a világ mintegy 140 országában bemutatták. A 7 évadból álló, összesen 91 részt számláló sorozat befejezése után egy önálló karácsonyi epizód is készült Boldog karácsonyt, Miss King! (Happy Christmas, Miss King) címen. Kevesen tudják, de vendégszerepeltek benne világhírű sztárok is, például Faye Dunaway, Christopher Lloyd, Ryan Gosling és Christopher Reeve.