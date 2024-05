Ledobta a textilt az Exatlon szexi sztárja

Az Exatlon Hungary versenyzői mai napig hihetetlen népszerűségnek örvendenek, hiába nincsenek már képernyőn. A rajongók követik őket közösségi oldalaikon, mert szeretnék tudni, mi van velük, hogy alakul az életük. Főleg a bajnokokat kíséri nagy figyelem, akik valamilyen élsportban országos, vagy nemzetközi szinten álltak már a dobogó legfelső fokán. Persze nem csak magánéletük, de kisportolt testük miatt is sokan követik őket, például a világ- és Európa-bajnok Orbán Olivért, akinek számtalan női hódolója van.

Kisfiúból szexi félisten lett az Exatlon sztárja

Amikor a TV2 nagy sikerű műsorában megismerték a televíziónézők Orbán Olivért, nem a külseje, hanem győzni akarása miatt kedvelték meg a sport-reality rajongói. A wakeboard bajnok azóta hatalmas változáson ment keresztül, rengeteget edz és elhagyta kisfiús báját. Ez meg is látszik rajta, mostanra sok nő álmává vált. Az is rengeteget dobott rajta, hogy megvált hosszú hajától és rövidre vágatta frizuráját. Mindenesetre legújabb fotóján félmeztelenül pózol, kapja is a kommenteket, egy külföldi követője, még a kezét is megkérte…

Bódi Sylvi nagy rajongója az Exatlon sztárjának (Fotó: Bors)

Bódi Sylvi nagy rajongója az Exatlon szépfiújának

A playmate már hosszú évek óta a wakeboard szerelmese. Ennek a szenvedélyének köszönheti ismeretségét Orbán Olivérrel, akit sportága egyik legnagyobb tehetségének tart. Bódy Sylvi nagyon szurkolt nemrég, amikor a sportoló Párizsban az Európa-bajnokságon versenyzett, és végül nyert is a kategóriájában.

Amikor a versenye előtt találkoztunk, ökörködtünk, csináltunk néhány képet. Mondtam neki, ha megnyeri az EB-t, kiposztolom ezeket a fotókat, és így is lett! Nagyon büszke vagyok rá!

— mesélte akkor a modell.