„Rohadtul nem egyszerű!” – Drámai vallomást tett Kulcsár Edina

Ahogy arról már beszámoltunk, Kulcsár Edina negyedik gyermekével várandós. Az egykori szépségkirálynő több fotót is mutatott gömbölyödő pocakjáról.

Edina és Márk a második közös gyermekét várja (Fotó: Szabolcs László)

A csinos kismama egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, ahol egy fantasztikus hírről számolt be. Edina ugyanis belépett a harmadik trimeszterbe, emellett őszintén írt arról, hogy van most.

Teljesen őszintén, rohadtul nem egyszerű! Nem a várandósság, hanem úgy minden egyben. És mielőtt bárki félreértene, nem panaszkodok, pusztán azt gondolom, hogy nem mindig csak a jót kell mutatni és kommunikálni. A közösségi oldalak egyik fő lényege, hogy inspirálni tudjuk egymást

– kezdte bejegyzését a korábbi szépségkirálynő.

Kulcsár Edina kifejtette, hogy tud örülni mások sikerének és jólétének, és sokszor az ad neki pluszerőt a nehéz napokon, ha tud azonosulni másokkal, akik hasonló cipőben járnak, mint ő.

„3 gyermekem van. Kettő ovis, a legkisebb pedig most töltötte be az 1. életévét. Ráadásként hamarosan lesz ugye még egy babám, aki minden pillanatban emlékeztet az egyre erősödő mozgásával, hogy már nem sok idő, és ő is itt lesz. Imádok mindent úgy, ahogy van, és hálás vagyok mindenemért, amim van, de ez még nem jelenti azt, hogy nem nehéz” – magyarázta a csinos modell, aki hozzátette, hogy gyakran hamarabb elfárad lelkileg, mint testileg.