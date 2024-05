Nehéz döntés: feladta a leckét Kulcsár Edina legújabb babás fotója

Elképesztően rohan az idő: mintha csak tegnap lett volna, amikor Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M bejelentette, hogy bővül a család! Azóta nem csak Amara született meg, de az újabb bejelentés is, hogy az egykori szépségkirálynő ismét babát vár, sőt, Amara első születésnapjára is sor került. A pici lány arca eddigi élete során is rengeteget változott, ám a legfrissebb fotója igencsak megosztotta Edina rajongóit.

Kulcsár Edina és G.w.M közös kislánya a napokban lett 1 éves! (Fotó: Szabolcs László)

„Tiszta te vagy ez a kicsi lány, más színekkel!!!”

– írta Edinának az egyik rajongója.

„Inkább tiszta az apja!”

– vélekedett egy másik hozzászóló.

Majd jött egy harmadik kommentelő, s akárcsak Nagy Sándor a gordiuszi csomót, ő is egy „huszárvágással” megoldotta a kérdést:

„Mind a két szülőre egyformán hasonlít. Gyönyörű kislány!”

Szerinted kinek van igaza: az édesanyjára, az édesapjára vagy mindkét szülőjére egyformén hasonlít Amara? Nézd meg Edina és Amara fotóját IDE kattintva!