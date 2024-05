Harry herceg és Meghan Markle meglepő módon reagált a botrányra

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, az Amerikában élő Meghan Markle és férj,e Harry herceg alapítványát az Archewell-t januárban fekete listára tette az adóhatóság, miután a 2023-as éves jelentéseket nem adták le, egy 200 dolláros csekket pedig nem fizettek be. Akkor a kaliforniai főügyészség arról tájékoztatta a sussexi hercegi párt, hogy amennyiben nem pótolják a hiányosságokat, akkor további bírságra és felfüggesztésre számíthatnak. Ráadásul több visszásságra is fény derült, például arra, hogy bár 2022-ben már 11 millió dollárral kevesebb bevételük volt az előző évhez képest, mégis az ügyvezető igazgatójuk fizetése 280%-kal növekedett.

Reagált a hercegi pár az alapítányuk körüli botrányra (Fotó: i-Images / eyevine / NORTHFOTO)

A DailyMail arról írt, hogy most május elején a főügyész Rob Bonta eleget is tett a figyelmeztetésének, és elzárta az alapítványt a további be- és kifizetések lehetőségétől.

A bűnelkövetéssel vádolt szervezet tevékenysége nincs jó állapotban, ezért tilos olyan tevékenységet folytatnia, amelyhez regisztráció szükséges, ideértve a jótékonysági befizetések elfogadását vagy folyósítását. A szervezetet további szankciókkal is sújthatják, és akár a tagságát is felfüggeszthetik vagy törölhetik a nyilvántartásból

– figyelmeztette korábban az alapítványt Rob Bonta. A lap arról is írt, hogy az adóhatóság elkérte az Archwell alapítvány legfrissebb nyomtatványait és pénzügyi kimutatásait, de egyelőre nem kapták meg az ehhez szükséges papírokat.

Meghan és Harry mindent tagad

A Telegraph arról írt, hogy a hercegi pár nem ért egyet a felügyelet véleményével, és állításuk szerint csak véletlenül nem fizették be a 200 dolláros csekket, és azt már postai úton elküldték a gyors megoldás érdekében, csak még az adóhivatal nem dolgozta azt fel.

Ezzel szemben egy amerikai független jótékonysági szervezet a CharityWatch azt állította most a DailyMailnek, hogy az Archwell vezetősége és átláthatósága nem megfelelő egy nonprofit alapítványhoz képest.

További kérdéseket vet fel a hercegi páros munkájával kapcsolatban, hogy most a nigériai körútjuk során bejelentették, hogy az Abujai GEANCO Alapítvány és az Archwell partneri viszonyt kötött egymással és a jövőben közösen szeretnének dolgozni. Ugyanakkor ez egyelőre nehéz lenne, amíg a szervezet nem folytathatja a munkáját...