„Elpusztítom egyetlen pillantással” – ismert sportolónak üzent a Házasság első látásra sztárja

Dávid Petra letette a névjegyét a Házasság első látásra műsorában, hiszen egy ország szurkolt azért, hogy véletlenül se maradjon együtt a férjével. Igen, jól olvasod... Főleg Andrisnak köszönhető ez egyébként, hiszen ő volt az, aki nagyon sok helyzetben méltatlanul viselkedett a feleségével, és mások előtt is megalázta. Sokak örömére ebből a frigyből már csak a házasság felbontását igazoló dokumentum maradt, viszont az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a válás óta sokkal jobb a kapcsolatuk... Petra ráadásul ezek után sem adja fel a párkeresést, magának castingol férfiakat, de most kiderült az is, hogy Andris előtt is volt valaki, akinek megküzdött volna a szívéért.

Dávid Petra kemény kritikát fogalmazott meg Tóth Dávidról Fotó: Metropol/TV2

Dávid Petra: Nekem ő sótlan

Egy kicsit utazzunk vissza az időben, egészen 2021-ig, amikor Tóth Dávid volt a Nagy Ő. Mint kiderült, Petra jelentkezett a műsorba, hogy meghódítsa az olimpikont, ám végül nem válogatták be a lányok közé. Ő viszont ezt cseppet sem bánja, és az Egy este Lillánál! TikTok live showban el is árulta, hogy miért...

Elárulok egy titkot, amit még senki nem tud!

– kezdte a műsorban Petra, ám ekkor még senki sem sejtette, hogy Dávid kerül górcső alá.

„Én voltam a Dávidos Nagy Ő castingján, de nem jutottam be, ami mondjuk lehet, nem is baj... Biztos, hogy Dávid egy remek fiú, de nekem annyira sótlan. Ő az a férfi, akire azt mondom, hogy elpusztítom reggel egyetlen pillantásommal” – mondta a Házasság első látásra sztárja, aki aztán a volt férjével is összehasonlította a sármos kajakost.

Kinézetre nekem olyan semleges, pont mint a férjem volt.

„Mindig kérdezik tőlem egyébként, hogy az Andris a zsánerem volt-e, vagy sem, és én erre azt tudom mondani, hogy szerintem egy helyes fiú, de nem tipikusan az én esetem. Dávidra az én olvasatomban ugyanez vonatkozik. Viszont az is igaz, hogy nekem a külső nem elsődleges szempont. Én abba szeretek bele, hogy engem hogyan szeretnek” – tette hozzá Petra.