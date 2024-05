Bátorító üzenetet küldött Vajna Timi a sorstársainak

Fontosak az ember vágyai és álmai, ezek adnak célt az életnek. Vajna Timi legnagyobb álma, hogy végre édesanya legyen, de sajnos eddig nem ajándékozta meg a sors. Andy Vajna özvegye, aki tavaly férjhez ment Ráthonyi Zoltánhoz, az elmúlt két évben négy babát veszített el. Korábban erről Timi őszintén vallott.

Vajna Timi már régóta vágyik arra, hogy gyermeke legyen Fotó: Vadnai Szabolcs / hot!

Bár Timi mindenre kiterjedő figyelemmel készül arra, hogy végre valóra váljon az álma, de sajnos a sorozatos sikertelenségek lelkileg nagyon megterhelik őt. Így nem meglepő, hogy néha neki is szüksége van egy-egy pozitív üzenetre, lelkifröccsre, ami tovább táplálja embertelen kitartását.

Babával vagy anélkül, értékes, és egész vagy, és számítasz...

– osztotta meg a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében az Amerikában élő üzletasszony.

Vajna Timi szerint mindenki értékes, ha édesanya, ha nem Fotó: Instagram/Vajna Timi

Spirituális technikával kapcsolódik leendő gyermekéhez Vajna Timi

Andy Vajna özvegyének kitartása valóban példaértékű, korábban az is kiderült, hogy az orvosi módszerek mellett spirituális technikákat is bevet, hogy bevonzza az életébe első gyermekét. Meglepő módon egy könyv segítségével, amit egy elismert látó és médium írt, és a "Spirit Babies" címet viseli, és arra tanítja a gyermekre vágyó nőket és férfiakat, hogy hogyan kommunikáljanak a leendő kisbabájukkal még a terhességet megelőzően. Timi saját bevallása szerint fantasztikusnak találta a könyvet, és abban is biztos, hogy lelkileg hatalmas támaszt jelenthetnek neki a szerző szavai.