"A kísérlet befuccsolt" - keményen beszóltak a Házasság első látásra bombázóinak

Hat héten keresztül követhettük figyelemmel a TV2 képernyőjén a Házasság első látásra szereplőinek sorsát. Ha esetleg valaki elfelejtette volna, a rendhagyó párkapcsolati reality lényege az volt, hogy a szerelemre és házasságra vágyó szingliket 3 pszichológus (Tóth Melinda, Gaál Viktor és Sarkadi Bálint) állította egy párba annak reményében, hogy kiegészítik egymást, így van közös jövőjük.

Házasság első látásra: Végül Gyöngyi és Csabi is szakítottak (Fotó: TV2)

Nos, a Házasság első látásra bőven tartogatott drámai pillanatokat, gyakorlatilag alig akadt olyan pár, aminek a tagjai igazán jól érezték volna magukat egymás társaságában és fel tudtak volna oldódni a kamerák előtt. Petra és Andris házassága például már a lagzi napjától - kis túlzással - halálra volt ítélve, az is meglepő, hogy egy évvel a forgatás után újra találkozgatnak.

Gyöngyi és Csabi duója tűnt a legígéretesebbnek, de azóta kiderült, hogy időközben ők is búcsút intettek egymásnak.

Házasság első látásra: A lányok bevették Budapestet

Bár a kísérlet nem sikerült számukra, a Házasság első látásra lányai azóta is nagyon jóban vannak. Szombat este össze is futottak Budapest belvárosában egy kis csajos bulira. Dávid Petra természetesen oda is írta a közös képhez, hogy mindannyian egyedülállóak, szóval bátran lehet velük ismerkedni.

„Szex és Budapest, mármint mind szinglik vagyunk”

- írta Petra a fotóhoz egy sírva röhögős emoji kíséretében.

A kommentelőknek sem kellett több, jónéhányan éles kritikával illették a lányokat.

„Hát, akkor bátran kijelenthetjük, hogy a kísérlet befuccsolt.”

„Ha nem változtattok a viselkedéseteken, azok is maradtok.”

„Nahát, milyen meglepő.”

Ilyen és ehhez hasonló hosszászólások árasztották el Petra bejegyzését, és bár lehet, hogy a tudományos alapokra helyezett kísérlet nem jött be a lányoknak, ez még nem jelenti azt, hogy ne találhatna rájuk bármikor az igaz szerelem. Amire mind nyitottak is.