Varga Viktor szokatlan fogadalmat tett a nyárra

Varga Viktor idén több dologgal is reflektorfénybe került: az egyik az árvíz által megcincált jurtája újjáépítése, a másik pedig az extrém edzéssorozata. Utóbbi kapcsán legutóbb egy terepjárót tolt el az énekes, akinek a párkapcsolatát is megpiszkálta a sajtó. Az extrém dolgokat kedvelő előadó most egy merész kijelentést tett, melynek betartását aztán hónapokon át bárki ellenőrizheti, aki találkozik Varga Viktorral. Az elszánt énekest ismerve egyébként nem lepődnénk meg, ha ehhez a fogadalmához is hűen tartaná magát.

Varga Viktor szokatlan fogadalmat tett (Fotó: Nagy Zoltán)

„Végre itt a mezítlábas félév! Soha többé nem veszek fel lábbelit ezen a nyáron!”

– írta az énekes az Instagram-oldalán. Az ígéret mellé egy fotót is csatolt Varga Viktor. Te megtalálod rajta a szokatlan helyre került lábbelijét?