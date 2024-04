Váczi Eszter két év után ment hozzá férjéhez

Ének-zene tagozatos általános iskolába járt, kórustag volt, zongorázni tanult. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett diplomát, jazz ének és énektanári szakon. Az ELTE-n arabisztika szakot végzett. Tagja volt a Szörp és a Jazz+Az együtteseknek, majd megalapította a Váczi Eszter Quartetet. A férje egy sportegyesület vezetője, egy lányuk és egy fiuk van. Az énekesnő a hot! magazinnak adott izgalmas portréinterjút.

Váczi Eszter életét átjárja a zene – Fotó: hot! magazin / Szabolcs László



hot!: Az ének-zene tagozat miatt írattak a szüleid a Kodály Zoltán Általános Iskolába?

Váczi Eszter: Ahogy most is, akkor is a környéken laktunk. Édesanyámnak már az óvodában mondták, hogy jó a hallásom. Nekem nincsenek jó emlékeim erről az iskoláról. Muszáj volt a kórusban énekelni, hangszert tanulni. Júliusi vagyok, korai volt még nekem az iskola hatévesen, küszködtem a tanulással.

Sok ízléstelen megjegyzést kaptam. A matematika-tanárnő például azt mondta, olyan ostoba vagyok, mint egy hólyag.

Gyomorfájdalommal, hányingerrel jártam be az órákra. Klikkek voltak az osztályban, egyetlen szép barátságra emlékszem csak vissza. Utána mindennel akartam foglalkozni, csak zenével nem. Bár a gyerekeink elég muzikálisak, nem ebbe az iskolába írattuk be őket. A Fillér utcai általánosba járnak. Áfra 14 éves, Ámon 11."

hot!: A férjed nem zenész. Hogy ismerkedtetek meg?

Váczi Eszter: Sporttal foglalkozott, válogatott kosaras volt. Amikor találkoztunk, egy ékszerészcég PR-jával foglalkozott. Pontosan emlékszem, 2008. január 18. volt, Törökbálinton mutatták be az egyik autómárka új szériáját, gyémánt ékszereket is kiállítottak, mi pedig a Quartettel szolgáltattuk a zenét. Egyszer csak a férjem eltűnt, majd amikor visszatért, egy forgalomban nem lévő Szörp-CD volt a kezében, és aláíratta velem. Így kezdődött.

Lassan épült a kapcsolat, mindkettőnk életében egy előzőt lezáró szakaszban tartottunk. Két év múlva házasodtunk össze.

„Meglepett, hogy van, aki nem tud énekelni”

hot!: A te családodban is jelen van a sport. A nagypapád Baróti Lajos volt labdarúgó szövetségi kapitány, a bátyád is sportmenedzserkedett. A gyerekek mi iránt érdeklődnek?

Váczi Eszter: Ott van a zongora a lakásban, de nem nagyon foglalkoznak vele. Áfra öt évig a Vasasban kosarazott, de amikor már heti hat napot vett el az edzés, plusz a mérkőzések, és edzőváltás is volt, sírva kérte, hogy abbahagyhassa. Ámon sok mindenbe belekóstolgat, de amiben nagyon ügyes, az a filmezés, a vágás.

Nagy a hasonlóság: Eszter édesanyja, kislánya, Áfra, és maga Váczi Eszter – Fotó: hot! magazin / ARCHÍV

hot!: Amikor tizenéves voltál, olyan zenekarok, előadók voltak az élen, mint a Queen, az INXS, a Depeche Mode, Michael Jackson, és mindenki diszkóba járt. Gimnazista korodban ez kimaradt?

Váczi Eszter: A Rákóczi Ferenc Gimnáziumba jártam, heti egy énekóránk volt, és meglepett, hogy van, aki nem tud énekelni. A hat évvel idősebb bátyám olyan alternatív zenekarok koncertjeire járt, mint a Kontroll Csoport és a Bizottság. A brit pop képviselői érdekelték – például a The Cure –, így engem is. Aztán hozzám került egy Sade-kazetta, és olyan szinten talált meg, hogy azt mondtam: ő – és senki más! Még egy impulzus ért: a Marczibányi téren nagy dzsesszélet folyt, kihallatszott az utcára a zene – ez léleksimogató volt számomra.

hot!: Nem is jártál zenés helyekre?

Váczi Eszter: Dániel unokabátyámmal, aki négy évvel idősebb volt, és már a dszessz tanszakra járt, elengedtek. Akkoriban éjjel 11-12-kor kezdődtek a koncertek. Aki nagy hatással volt még rám, az Náray Erika. A barátnőmmel sétáltunk a Balassi Bálint utcában, és egy Jazz Café nevű helyről kihallatszott a zene.

Lementünk, rendeltünk két narancslevet és Erikát hallva azt kerestem, hol lehet dzsesszéneklést tanulni.

Lakatos Ágnes a Postás Művelődési Házban 16 éves korom ellenére végül vállalt. Jártam egy évet Póka Egonékhoz a Kőbányai Zeneiskolába. Majd érettségi után harmadszorra felvettek a főiskolára.

Váczi Eszter majdnem lemaradt egy korszakos sikerről

hot!: Kétszer elutasítottak?

Váczi Eszter: Először úgy éreztem, nem vagyok elég felkészült. Egy év múlva pedig sikerült olyan bizonytalanná tenniük a tanáraimnak, hogy nem mentem el a felvételire. Garay Attila zongorista, énektanár azokat kedvelte, akiknek nem voltak ötleteik, témáik; az ő improvizációit ismételgették. Holczer Irma tanárnő pedig nem szerette a fátyolos hangomat. Ilyeneket mondott, hogy „Ugye tudod, hogy milyen erős a mezőny”, meg „Hol a gégészeti bizonyítványod? Van egyáltalán?” Így aztán csak a következő évben jelentkeztem – és fel is vettek.

hot!: A főiskolától aztán beindult a pályád, már első évben tagja lettél a Jazz+Az-nak. Hogy figyeltek fel rád?

Váczi Eszter: Készült a film, a Kalózok, keresték az énekeseket a zenéhez – egy bennfentes, tizenkét résztvevős castingon vettünk részt. Nem akartam menni; akkor műtötték mindkét lábamat, és a kazetta, amit kiküldtek a Csepp a tengerben című dallal, olyan tökéletesen hangzott, hogy nem tudtam, mit lehet ehhez hozzátenni. De Baróti nagypapa, akit nagyon szerettem, azt mondta: ezen részt kell venni. Járókerettel besántikáltam, és Gőz László, aki támogatott, értesített, hogy kiválasztottak, Behumi Dórival és Kozma Orsival együtt.

A Jazz+Az zenekar a csúcson – Fotó: hot! magazin / ARCHÍV

hot!: Az együttesnek hamar vége lett. Nem sajnáltátok?

Váczi Eszter: Két évig tartott, volt benne még lehetőség bőven, de különféle okok miatt így kellett lennie. Tovább megy a quartetem, ami Schneider Zoli belépésével tulajdonképpen már öttagú. Írom a szövegeket, most egy irodalmár barátommal: június 6-án lesz a bemutatónk Pesti Színházban. Fellépünk a Geszti Péterrel közös estünkön is rendszeresen. Lírai dalokat válogattunk, amelyekben Péter kilép abból a srácos imázsból, amit olyan sokáig megszoktak nála.