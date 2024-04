Schuster Lóránt a koncertek miatt halasztja el őszig a térdműtétjét

Schuster Lóránt nemcsak a P. Mobil vezetője, de a nevükhöz méltóan igazi örökmozgó! Az örök fiatal rocker, mint mindig most is folyamatosan ötletel, dolgozik, és tervezi a következő hatalmas dobását az 55 éve aktív bandával. Lóránt büszkén mesélte, hogy az idén rengeteg fellépésük lesz, emellett pedig egy lemez-, és egy könyv kiadását is tervezi. Valamint májusban egy dupla születésnapi koncerttel is kedveskednek a rajongóknak, ahol Lórántot és a zenekart is ünneplik majd a rajongók.

Schuster Lóránt a P. Mobilhoz méltóan örök mozgó Fotó: VJ

Schuster Lóránt őszig vár a térdműtétjével

Az itthoni koncertek mellett a P. Mobilnak ősszel egy többállomásos németországi turnéja is lesz, ami többek között Münchent is érinti. Azonban márciusban a zenekar saját közösségi oldalán osztották meg, hogy pár koncertet át kellett ütemezniük, mert Lórinak kezelésre van szüksége, hogy a nyári koncertdömpinget bírják a térdei. Akkor a Ripostnak azt mondta Lóránt, hogy csak akkor vállalja a kezelést, ha az Aréna Garden koncertjükre felépül, aki elmondta, hogy még őszig várat magára a beavatkozás.

„Nem panaszkodok, jól vagyok! Sajnálom, hogy azt a három koncertet át kellett ütemezni, de nem hagyjuk cserben a rajongókat” – kezdte mosolyogva Schuster Lóránt.

A nyári turnét lassan megkezdjük, és végül csak a németországi turné után lesz időm megoperáltatni a térdemet. Rendkívül fontos számomra az összes koncert így minden mást ahhoz igazítok. Sajnos a másik térdem is fáj, amit két évvel ezelőtt műtöttek, de megpróbálok a fájdalommal együtt élni

– mondta a jó kedvét nem elveszítve az örökmozgó rocker.

A pápa után lépett fel a P. Mobil

Tavaly Magyarországra látogatott I. Ferenc pápa, akinek a hazai látogatása során az egyik állomása a Papp László Sportarénában volt, ami egybe esett a P. Mobil koncertjének időpontjával. Így a zenekar döntése szerint egy nappal eltolták a koncertet.

Természetesen mi készséggel csúsztattunk egy napot, igazából ez valahol megtiszteltetés is, és talán még jobb is így.

„Másnap május elseje így a vasárnap este lehetett a zenéé a főszerep, utána tudtak még az emberek pihenni” – mondta korábban a P. Mobil vezetője, aki elmondta, hogy azóta is hálás azért, hogy rajongói is elfogadták a döntést, és másnap megtöltötték az Arénát.