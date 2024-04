„Már nem tudom, hogy kitől kérjek tanácsot” – pokoli fájdalmai vannak Hegyes Bercinek, táncolni is alig tud

A Dancing with the Stars táncosa, Hegyes Berci az Instagramon kért segítséget követőitől végső elkeseredésében, mert olyan fájdalmai vannak a sarkában, amik már a táncban is akadályozzák.

Hegyes Berci már tánccipőt sem tud felvenni (Fotó: TV2)

Berci lapunknak elmesélte, hogy mi történt vele:

Visszatért egy régi problémám, ami egy gyulladás a sarkamban. Ez 2020-ban jött elő nálam utoljára, amikor még aktívan versenyeztem. Bár a versenyzést abban az évben abbahagytam, de még mindig nagyon aktívan táncolok és most visszatért ez a sarokfájdalom. Nagyon sok helyen jártam már ezzel a problémával: sportkórházban, ortopéd sebészeknél, professzoroknál, sőt még táncra specializálódott orvosoknál is, de még nem sikerül kideríteni, hogy pontosan mi ez.

Sokféleképpen igyekeztek már kezelni ezt a problémát, de eddig csak a gyógyszer bizonyult hatásosnak.

„Hordtam már gyógycipőket, speciális gördülő talpúakat is, talpbetéteket speciálisan nekem készítve, de egyik sem oldotta meg a problémát mindegyik csak tüneti kezelés volt. Végül akkor úgy oldódott meg, hogy a magas vérértékemre kaptam egy savlekötőt, amit szedtem és elmúlt a gyulladás” – mesélte a 2020-as esetről Berci.

Három hete, amióta újra előjött, nem javul, már a gyógyszer hatására sem. Emiatt pedig eléggé el vagyok kenődve, hiszen gátol a mozgásban, ami egy tánctanárnak nagy érvágás. De egyelőre nem mondtam le az óráimat, csak sportcipőben tanítok tánccipő helyett

– árulta el szomorúan a táncos.

Hegyes Bercit elkeseríti, hogy nem tud táncolni (Fotó: TV2)

Hegyes Berci a követőihez fordult segítségért

Hiába a sok orvos és szakvélemény, ha semmi nem segít, így Berci végső elkeseredésében úgy döntött az Instagramon kér segítséget követőitől:

Már nem tudom, hogy kitől kérjek tanácsot, ezért kiírtam Instagramra, hogy mi történt. És legnagyobb meglepődésemre nagyon sokan írtak, nem is gondoltam volna, hogy ennyi ember fog nekem segíteni vagy, hogy ennyi ember aggódik értem. Kaptam rengeteg telefonszámot is: ortopéd sebészekhez, orvosokhoz, fizikoterapeutákhoz, sőt még piócás emberhez, látóhoz meg kézrátételes gyógyítóhoz is. És nagyon jó érzéssel tölt el, hogy ennyien próbálnak segíteni, csak ezért nem vagyok annyira elkeseredve, mint amennyire voltam.

„Sőt ma még a tanítványaim is hoztak be nekem egy kb. űrtechnológiás lézerlámpát, amit egy magyar radiológus talált fel, amivel sejtszinten lehet regenerálni, meg gyulladást csökkenteni. Ez a bioptron lámpáknak az új generációja igazából. Úgyhogy most ezt is kipróbálom, de nagyon bízom benne, hogy fog segíteni mert nagyon elkeserít, hogy nem tudok rendesen táncolni” – tette hozzá bizakodva Berci.