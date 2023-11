„Nagyon rosszul vagyunk” – Aggasztó hírt közölt a Dancing sztárja – Fotó

Ugyan Hegyes Berci viszonylag korán búcsúzott a Dancing with the Stars idei szériájától, de így is rengeteg szép és felemelő pillanatot szerzett a nézőknek Eszenyi Enikő profi táncpartnereként. Berci vélhetően most egyáltalán nem bánja, hogy most nem kell gőzerővel készülnie a szombati élő adásra, ugyanis egy komoly betegség döntötte le a lábáról.

Hegyes Bercinek sokat kell pihennie Fotó: TV2

A profi táncos az Instagramon számolt be arról, hogy a kedvesével, Fannival együtt nagyon lebetegedett, el se tudja hagyni a lakást, igaz, így legalább kedd este meg tudták nézni az Ázsia Expresszt, amiben szintén szerepelnek.

Berci nem tagadta, nagyon régen érezte ilyen rosszul magát, végső kétségbeesésében pedig úgy döntött, hogy a népes követőtáborától kér segítséget, hátha valakinek van egy hatásos praktikája, nép gyógymódja a nyavalyára.

„Minket is elkapott ez a vírusos nyavalya. Sajnos nagyon rosszul vagyunk, itthon maradunk most, kifeküdjük, sok folyadék természetesen”

– írta Hegyes Berci az Instagramon, bízva a követők tapasztalataiban.

Verekedésbe keveredett

Egészen elképesztő történettel állt elő tavaly Hegyes Berci. A Dancing with the Stars profi táncosa elárulta, hiába a jófiús külső, bizony ő is keveredett már verekedésbe. Egészen pontosan az egyik barátjával kapott össze, a bunyóban pedig sajnos a kisujja húzta a rövidebbet.

„Egyáltalán nem vagyok agresszív típus, de egyszer a legjobb barátommal volt egy nézeteltérésem. Nagyon fiatal voltam, még általánosba jártunk, és mint tudjuk, akit szeretünk, az tud megbántani a legjobban. Így történt, hogy a lökdösődés odáig fajult, hogy eltört a kisujjam” – mesélte akkor a Ripostnak Berci, aki most minden energiájával a gyógyulására koncentrál és arra, hogy újra a régi legyen.