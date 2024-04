„Még egy ilyen és szájba verlek!” – új részletek a Házasság első látásra botrányba fulladt forgatásáról

Kihívásokkal teli estén vannak túl a Házasság első látásra szereplői. A kísérletben résztvevő pároknak ugyanis dönteniük kellett, együtt maradnak-e, vagy külön folytatják.

A Házasság első látásra játékosainak dönteniük kellett. Petráéknál ez meglepően sikerült – Fotó: TV2

Válás nem történt, mert a szabályok értelmében ahhoz mindkét félnek „nélküle” választ kell adnia arra a kérdésre, hogyan képzeli el a saját jövőjét. Három párnál azonban felmerült az igény az egyik fél részéről a szakításra.

Az egyik „nélküle” – talán nem meglepő módon – Petra és Andris kapcsolatában merült fel. A csavart az adta, hogy, bár a lány igyekezett kilépni a terhelt házasságból, a fiú ezt nem szerette volna.

„Én szeretnék tanulni magamtól, szeretnék tanulni tőled és ettől az egésztől” – érvelt Andris.

Mivel a felemás döntés azt a következményt vonja maga után, hogy a pároknak dolgozniuk kell a köztük lévő konfliktus megoldásán, ez egy előremutató lépés volt a megosztó szereplő részéről.

A békét fenntartandó, visszautalva korábbi nézeteltérésükre, felesége gyorsan meg is jegyezte, hogy a hétvégén nem lesz közös otthonukban, ennek ellenére, a ceremónia után a kocsiban a biztonság kedvéért elhangzott a „papagáj”, ami azt jelezte Andris részéről, hogy Petrának kívül tágasabb.

„Tisztában vagy vele, kivel beszélsz?” – durva csörtének volt tanúja a Házasság első látásra stábja

A párok következő feladata a családlátogatás volt, ami Petráéknál szinte majdnem verekedésbe torkollott. A lány már esküvője bejelentését is a barátai előtt tette meg, így ez az alkalom is a szívéhez legközelebb álló ismerősökről szólt, akik hallottak már Andrisról.

Kicsit ideges vagyok, izgulok azért, hogy Andris találkozik a barátaimmal, hiszen a barátaim nincsenek Andrisról jó véleménnyel

– mondta el a lány előzetesen.

Ez azonnal nyilvánvalóvá is vált, hiszen az udvarias bemutatkozást hamar egy kihallgatásnak is beillő beszélgetés követte, aminek megvolt az oka, erről Petra nekünk így beszélt:

„Amikor a barátom azt hallja, hogy valaki azt mondja nekem, sokszor idegesíti őt a jelenlétem, örülne, ha néha hazamennék, és időnként sértően beszél velem, illetve tiszteletlen, akkor azért nem csoda, hogy »kinyílik a bicska a zsebében«.”

Dani felkapta a vizet – Fotó: TV2

Dani pedig valóban keményen belekérdezett a házasságuk során felmerült nehézségekbe, amire Andris azzal válaszolt, vajon hol volt a barát, amikor Petrának korábban párkapcsolati nehézségei voltak?

Daninak az fájt, hogy azt firtatja, ő nem is igazi barátom, ettől lett pipa, mert neki fontosak a barátok

– árulta el Petra.

Az, hogy a fiú dühös lett, enyhe kifejezés, hiszen az alábbi párbeszédre futott ki az ügy a két férfi között:

– Te föl akarsz hergelni? Most komolyan? Te ne akarjál engem fölhergelni! – Miért, mi fog történni? – Most szájba verlek, például az. Esküszöm! De itt, helyszínen. Egy pillanat alatt szájba váglak.

Ezen a ponton az összes jelenlévő csitítani kezdte a feleket, bár Andris csak összeszorított szájjal hallgatta, milyen heves érzelmet váltott ki a másikból. Mint lapunk megtudta, Danira egyébként ez nem jellemző, ritka, hogy elszakad nála a cérna.

„Ezt a szituáció hozta ki belőle, egyébként nem agresszív, se nem hirtelen haragú. Csak itt, a történtek miatt volt benne egy alapvető indulat. Hamar be is látta, hogy nem volt helyes, ahogy viselkedett, és a TikTok csatornámon bocsánatot is kért” - tette hozzá az adás után Petra kérdésünkre.

Hogy miért kért pontosan bocsánatot Dani, azt még nem tudhatjuk egészen, hiszen az este végét csak a pénteki epizódból ismerjük meg, de a látottak alapján nem volt békés az elválás.