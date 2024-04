"Folytatódik a cápa kaland!" - nem hiszed el, mikkel fürdött Varga Viktor szinte meztelenül - videó!

Már-már meg se lepődnek az emberek Varga Viktor újabb és újabb őrült ötletein, az énekes előszeretettel megy el a szélsőségekig. A másik dolog amit nagyon szeret csinálni pedig nem más, mint szinte meztelenül mutogatni a testét. Legutóbbi ötletével ezt a két utat kötötte össze, és alsógatyában, a saját otthona medencéjében csobbant egyet, ezúttal különleges vendégekkel.

Fotó: Nagy Zoltán

Az énekes ugyanis különleges halakat szerzett be, amit egy Instagram videó keretében mutatott be. Az állatok között volt gyémánt tokhal, koi ponyt és sok más gyönyörűség is.

Újra tele vagyok különleges halakkal, folytatódik a cápa kaland!

- írta a videóhoz Varga Viktor.