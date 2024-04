A 80'-as években minden asszony belé volt szerelmes - felismerhetetlen lett a filmcsillag

A 80-as évek filmcsillaga Yahoo Serious miután 2007-ben otthagyta a filmipart, jótékonysági szervezetek és vállalkozások felügyeletével kezdett el foglalkozni. Ám úgy tűnik, hogy a Fiatal Einstein és a Kerge Kelly című filmek főszereplője a testedzésre egész életében odafigyelt, ugyanis kirobbanó formában van a kora ellenére is. Az idős sztárt most a The Sun az ausztrál tengerparton fotózta le, ahogyan reggeli rutinjának adózva tornázott, majd megmártózott a tengerben. Ezután egy rövidnadrágban félmeztelenül sétáltatta a kutyáját. Yahoo nem veszített semmit a sármjából, sőt néhány kommentelő szerint sokkal jobban néz ki, mint évtizedekkel korábban. Ha kíváncsi vagy a sztár fotóira, azt itt kattintva tudod megtekinteni:

Eighties movie star, 70, unrecognisable as he strips topless on the beach https://t.co/6AdDE6HkkY — KomaBence (@KomaBence) April 29, 2024