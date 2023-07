Bikiniben fotózták a hercegnét, elárulta álomalakja titkát – Fotó!

Mária dán királyi hercegné idén töltötte be az 51. születésnapját, ám úgy tűnik, mintha egy napot sem öregedett volna az elmúlt 10 évben. Frigyes dán királyi herceg feleségét nemrég az ibiziai tengerparton kapták lencsevégre, ahol egy egyrészes fürdőruhában strandolt. A képek tanúsága szerint egy grammnyi felesleg sem található a hercegné testén.

Mária hercegné 4 gyermekes anyuka /Fotó: (Photo by Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Mária királyi hercegnéről kiderült az is, minke ksözönheti, hogy ilyen kirobbanó formában tartsa magát. A négygyermekes anyuka imád sportolni, így nem véletlen a sportos megjelenése.

Mária, akárcsak a család többi tagja, teljesen a testmozgásnak szenteli magát. Mindig sétál, rendszeresen kocog, illetve lovagol

– kezdte beszámolóját a titokról Leanne Donaldson dietetikus, aki nem mellesleg a hercegné sógora is. A szakember elárulta azt is, hogy személyi edzője is van a királyi család tagjának, emellett pedig a dán diétát követi.

Princess mary of denmark pic.twitter.com/FRK1GJuBv5 — Michael painter (@Mickythepainter) July 7, 2023

A Dániában élők általában több halat esznek, különösen olajos halakat, mint a lazac, és kevesebb hagyományos húst, mint a nyugaton élők. A dán diétában a hangsúly a sovány és jó minőségű húsokon van

- magyarázta a szakember.

A dán étrendben nagy szerepe van a gyümölcsöknek, bátorítják egymást a bogyók nassolására, amelyek pedig magas antioxidáns tartalmúak és megvédik az embereket a betegségektől.

– zárta sorait Leanne. Érdekesség Mária dán királyi hercegnőről, hogy korábban még a maratoni futásban is részt vett, és egy csapat tagjaként 5 kilométert futott szintidő alatt az aalborgi Royal Run során – számolt be róla a DailyMail.