Katalin aggódhat, gondjai lehetnek a jövőben a kis Lajos hercegnek

Judi James testbeszéd-szakértő szerint György herceg legjobb barátja egy másik királyi családból származó gyermek, az egyik unokatestvére, Sarolta hercegnő pedig a felnőttekkel is szót ért, legjobban azonban édesanyjához kötődik - írja a Daily Record. Láthatóan Katalin mindhárom gyermeke nagyon ragaszkodik egymáshoz, köztük azért is olyan szoros a kötelék, mert a királyi családban olyan élményeken osztoznak, amikben keveseknek van része a világon.

A gyerekek összetartóan viselkednek. (Fotó: Northfoto)

Trónörökösként Györgyre nehezedik a legnagyobb nyomás, neki kell leginkább tisztában lennie a szabályokkal, őt ilyen szempontból különös figyelem és szigor fogja övezni. A legkisebb gyermek, Lajos herceg rendszeresen ellopja a show-t a nyilvános megjelenéseken, ő egy igazi mókamester. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy Lajos egy kissé különc, kevésbé fegyelmezett, mint a testvérei. Az is látszik, hogy már ötévesen is erős akaratú, amiből nehezen enged. Bár esetében van ennek a legkisebb tétje, hisz ő van a legmesszebb a tróntól, szülei nem akarják, hogy „tartalékosnak” érezze magát és Harry herceg sorsára jusson.