Ezért vágatta ki filmjéből az erotikus jeleneteket a Bridgerton család sztárja

Május közepén debütál a Netflixen A Bridgerton család harmadik évadának első fele, amelynek főszerepében Nicola Coughlant és Luke Newtont láthatjuk majd.

Fotó: Pexels

A széria alapjául szolgáló könyvsorozatból már sejthető, hogy kettejük több erotikus jelenetben is szerepel, a színésznő azonban szerződésébe foglaltatta, hogy a szülei számára szolidabb verzióban is meg kell vágni a filmet – adta hírül a Just Jared.

Ír katolikus családban nőttem fel. Mi nem igazán így csapjuk a szelet

– fogalmazott a Sirius Hits rádió egyik műsorában Coughlan a párkeresési szokásairól.