„Ezzel itt találkoztam először és igazán varázslatos számomra” – Békefi Viki és Feng Ya Ou húsvéti hagyományaikról mesélt

Mostanában eléggé bepörögtek az események a családunkban, házat nézünk, nyáron lesz az esküvőnk, mert bár mi már össze vagyunk házasodva, de szerettünk volna egy lagzit is a családdal meg a barátokkal, és csak most találtunk rá alkalmat. Úgyhogy ez most egy nagyon izgalmas év számunkra. Mellette Viki is el tudott már kezdeni dolgozni