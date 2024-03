Feng Ya Ou és Békefi Viki így fogja nevelni Lizát

Békefi Viki és Feng Ya Ou első közös gyermeke, a kis Mei Liza hamarosan egyéves lesz. Ya Ou eredetileg kínai származású, azonban ő már ide született, így nem teljesen a hagyományok szerint él, de ismeri azokat kívülről és belülről is.

Feng Ya Ou és Békefi Viki a gyereknevelésről beszéltek (Fotó: Sulyok László / Hot! Magazin)

„Szerintem nálunk nincsenek ilyen kimondott identitáshoz köthető szokások, amiket úgy követnénk, kifejezetten a hovatartozás miatt. Inkább ösztönszerű nevelés van, ami abból tevődik össze, ahogy minket neveltek a szüleink. Én kaptam magyar nevelést és kínai nevelést is. Viki főként magyar nevelést kapott, de abból is a még egy fokkal tradicionálisabbat. Mindenféle spektrumon van nevelkedési tapasztalatunk, amit remélhetőleg minél bölcsebben tudunk Lizánál alkalmazni” – kezdte Feng Ya Ou, aki elmondta, vannak különbségek a magyar és kínai nevelésforma között.

„Nem mondom azt, hogy a magyar nevelés sehol nincsen, mert nekünk is vannak előnyeink, de a kínaira a fegyelem és a nagyon erős hűség jellemző. Ebben úgy érzem, hogy jelentősen túlszárnyalja a keleti nevelés a magyar mentalitást” – jegyezte meg a büszke apuka.

Feng Ya Ou örülne, ha a lánya tanulna kínaiul (Fotó: Czerkl Gábor/Hot! Magazin)

Az apuka örülne, ha lánya kínaiul tanulna

Ya Ou és Viki is nagyon örülne, ha a lányuk több nyelven is beszélne, sőt annak még inkább, ha kínaiul is megtanulna. Persze a szülők elmondták, nem akarják erőltetni, ha Liza nem akarja. Az viszont biztos, hogy egy tisztelettudó és jó gyermeket szeretnének belőle nevelni:

„Én sajnos nem tudok kínaiul, de szerintem mi lennénk a legboldogabbak Vikivel, ha több nyelven beszélne Liza. Persze nekünk nincsenek ilyen kikötéseink, hogy ez és ez lesz, mert igazából úgyis az lesz, amihez neki van ambíciója, de tudni fogja, hogy a felmenői honnan származnak. Tudni fog arról, amiket mi átéltünk, bár ugye mi már ide születtünk, itt szocializálódtunk. Vikiék által meg tényleg egy igazán összetartó, magyar virtusú családba csöppen bele” – mondta Ya Ou, aki úgy érzi, nagyon jó dolgokat hozhat otthonról lánya. Ezt Viki is így gondolja:

Egy jólnevelt, kedves, közvetlen, alázatos és tisztelettudó gyereket szeretnénk nevelni

– mondta Viki szerelme mellől.