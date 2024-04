Aggódnak a rajongók, kórházban fekszik a népszerű színész

Május 16-án érkezik a Netflixre A Brigerton család új évada, amelynek egyik szerepében korábban Simon Lennont is láthattuk. Az ITV-n futó Emmerdale című szappanopera 62 epizódjának pedig ő volt az egyik főszereplője, mielőtt filmbéli karakterével brutálisan végzett egy sorozatgyilkos. Ha a való életben ilyen tragédia nem is történt vele, de az elmúlt évben a színész négyszer is kórházba került különféle betegségekkel.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Legújabb Instagram-bejegyzésében zöld-fehér kórházi köntösében osztott meg egy szelfit, amelyen arcának csak a fele látható, és a haja enyhén kócos volt - szúrta ki a Daily Star.

Volt a múlt héten egy kisebb beavatkozásom, ami eléggé elgondolkodtatott

- írta a képhez fűzött kommentjében.

Bár azt nem tisztázta, hogy pontosan milyen egészségügyi problémákkal kell szembenéznie, korábban bevallotta, hogy rögeszmés-kényszeres betegséget diagnosztizáltak nála. Akkor azt mondta:

Azt szeretem a legjobban, ha különböző meghallgatásokra megyek, és nem tudom, mi következik.

Színésztársai igyekeztek azonnal támogatásukról biztosítani, és rajongói is reményüket fejezték ki, hogy mielőbb felépül.