Váratlan bejelentés: véget ért Alekosz szinglikorszaka

Kapcsolatban – ennyit írt tömören, csupa nagybetűvel nagypénteken a közösségi oldalára Nagy Alekosz, akivel tavaly, az Ázsia Expressz című műsor forgatása során szakított korábbi kedvese, Varsányi Réka.

Fotó: Metropol

Bár képet ezúttal nem töltött fel a realitysztár, március 15-én már megosztott egy közös fotót egy lánnyal, akiről többet akkor sem árult el. Hacsak közben nem történt valami változás, vélhetően a vele való kapcsolatot jelentette most be hivatalosan is.