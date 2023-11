Randiguru: Alekosz szerelemdoktorként osztaná az észt - Videó!

Alekosz néhány héttel ezelőtt az egész internetet felbolygatta, a nézők szerint egyáltalán nem volt férfihoz méltó, ahogy Rékával viselkedett az Ázsia Expresszben. Ezt még versenyzőtársai is gyakran szóvá tették, barátnőjével azonban végig keményen tűrték a kritikákat.

Fotó: Metropol

A kaland után viszont párja elárulta, hogy hazaérkezésükkor véget ért a kapcsolatuk, ezt pedig most a Mokkában ő maga is megerősítette.

Az Ázsia Expressz végeztével és lezártával én azt az ügyet azzal a hölggyel, mind az Ázsia Expresszt, mind azt az egész ügyet lezártnak tekintem

– fogalmazott az érdi botrányhős, akit azonban ez a botlás sem tartott vissza attól, hogy saját párkapcsolati műsort akarjon indítani, amiről – mint mondta – már a TV2 programigazgatójával is beszélt. Úgy véli, az elmúlt 40 évben szerzett tudásával a Power of Love – A szerelem ereje című műsorban szereplő pároknak is sokat segített.

Az én tapasztalatom, amit én magamba szívtam, amit én tudok a kapcsolatokról, a nőkről és a férfiakról is, arra volt ott szükség. El voltak tévelyedve. A férfi nőt keres, a nő férfit, mégis egymással veszekszünk. Ezt be kell fejezni. Egymást kell keresni és segíteni

– magyarázta a TV2 Mokka című műsorában a realitysztár. Ha minden tanácsára kíváncsi vagy, itt most az összes világmegváltó gondolatát meghallgathatod.