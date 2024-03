Tündéri titkot árult el Vilmos herceg Saroltáról

Mivel Vilmos herceg és Katalin hercegné a lehetőségekhez mérten igyekszik a nyilvánosság figyelmétől távol, átlagos szülőkként nevelni három gyermeküket, a rajongók számára mindig értékes, ha a hercegi pár valamelyike apró részleteket árul el a magánéletükről. Ezúttal Vilmos kotyogott, méghozzá arról, mi Sarolta kedvenc dala – írja a Mirror.

A büszke apa meglepetésére is nyolcéves kislánya nem egy friss popslágerért rajong, hanem Shakira 2010-ben megjelent Waka Waka című dala a kedvence. A hercegnő olyannyira imádja a gyors ritmusú nótát, hogy sokszor balettdresszbe öltözve táncol rá a konyhába, az ötéves öccse, Lajos pedig próbálja utánozni a mozdulatait.

Vilmos azt is hozzátette, hogy míg a kisebbik fia ilyen lelkesen követi Saroltát, addig Györggyel sokszor vitaalapot jelent, milyen dalt hallgassanak éppen – ezekben az esetekben Vilmosnak kell közvetítenie a két idősebb gyereke között, és hol az egyiknek, hol a másiknak kedvezve elsimítani a konfliktusokat. „Ami igazán lenyűgöz, az az, hogy a gyerekeim milyen nagy mértékben örökölték már most a családom zene iránti szeretetét” – árulta el a trónörökös.

Azonban nem a zene az egyetlen népszerű szórakozás a walesi hercegi család körében – mind rajonganak a sportokért is, de Sarolta jár ezen a téren is a legelőrébb. A hercegnő ugyanis hokizik, krikettezik és netballozik is. Ebben elsősorban az édesanyjára ütött: Katalin hosszú éveken át hokizott. Titokzatos hasi műtétje óta azonban erre nem nagyon volt lehetősége, még mindig lábadozik, de várhatóan húsvétkor ismét megjelenik a nyilvánosság előtt.