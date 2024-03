A színész nem foglalkozik a kudarcokkal és a sérelmekkel – amiből lehet, abból tanul, és megy tovább előre. Ez a filozófia tartja fenn Robert De Niro mesés karrierjét, amely magában foglalja az eddigi két Oscar-díját és azt a több tucat sikerfilmet, amelyekben megmutathatta a drámai és a komikusi tehetségét is.

Robert De Niro 80 évesen is igyekszik jó apja lenni kisgyermekének - Fotó: Profimedia

"Ahogy jönnek a feladatok az életedben, egy csomó mindenre nem számítasz" – mondta a People-nek De Niro, akinek a szavait a hot! magazin idézte. – "Én készen állok a jövőre!"

A csöpp Gia már nagynéni

De Niro nyolcvanévesen élvezi a munkát – de még ennél is jobban örül a családjával töltött időnek. A legkisebb gyermeke tavaly áprilisban született a jelenlegi párjától, Tiffany Chen harcművészeti oktatótótól. Még 2015-ben, A kezdő című film forgatásán találkoztak, és 2021 augusztusáig sikerült titokban tartaniuk a kapcsolatukat. Tavaly májusban mutatkoztak először együtt, Robert legutóbbi filmje, a Megfojtott virágok premierjén. A kislányuk érkezésének híre elsőre sokkolta a kispapát, ám azóta egyre boldogabb.

A színész a filmjeiben is igyekszik maradandót alkotni - Fotó: Profimedia

"Gia imádni való, folyton mosolyog!" – mesélte boldogan. "Van egy régi fotóm, amin édesapám (Robert De Niro Sr. festőművész – a szerk.) a karjaiban tart engem.

Ha a legkisebb lányomra nézek, mintha magamat látnám, de ezt az őrületes hasonlóságot látom a tizenkét éves Helen lányomban is.

Az idősebb gyerekeim büszkék a kishúgukra, és az ő gyerekeik is sokat kapnak tőle. Vicces, hogy a csöpp Gia a tinédzser unokáim nagynénje!"

Robert De Niro igyekszik jó apa lenni

De Niro New Yorkban nevelkedett, kemény környéken. Hamar megtanulta megvédeni magát és a szeretteit és értékelni a hosszú távú barátságait – ezt látta a szüleitől. A párkapcsolatai sorra zátonyra futottak, de a gyerekeivel mindig is törődött. Az első feleségétől, Diahnne Abbott-tól született Raphael fia, és a nevére vette az asszony Drena nevű lányát. A most 28 éves ikrei, Julian és Aaron egy exbarátnőjétől, Toukie Smithtől vannak. A 25 éves Elliot és a 12 éves Helen mamája a második felesége, Grace Hightower.

"Próbálok jó apa lenni és átadni a bölcsességeimet. Ugyanazt tanácsolom nekik, amiket hajdan nekem a szüleim. Ezek segítő közhelyek, apró példák az életre, mit tegyünk és mit ne, ilyesmik. Jó tudni, hogy az én gyerekeim is emlékeznek majd a szavaimra, beépülnek az agyukba, és később jó hatást gyakorolnak rájuk is."

Szörnyű tragédia A legidősebb fiától, Raphaeltől három unokája van. A negyedik (Drena lányának a fia) sajnos tavaly júliusban elhunyt. A 19 éves Leonardo halálát drogtúladagolás okozta. "Sosem hittem, hogy ez megtörténhet! Azóta is azon gondolkodom, hogyan akadályozhattam volna meg..." – vallotta be Robert korábban a People-nek.