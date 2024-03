Egy óra alatt kaszált másfél milliót Polgár Árpád

Ritkák az olyan történetek, melyekben a főhős éppen ott talált rá egy elveszett, méregdrága festményre, vagy vett egy bizsunak tűnő ékszert, melynek árából egy magánszigeten él és testőrhad őrzi még a felségvizeit is. Ezek persze túlzások, vagy mondjuk városi legendák, de azért egy-két mese bizonyosan igaz, vagy legalább részben az. Ilyen bolhapiacok, zsibvásárok akadnak persze a tengerentúlon, és szerencsére nekünk itt van a Polgár házaspár, akik el is tudnak kalauzolni minket az amerikai piacokra. Tünde és Árpád ráadásul versenyre is kel egymással az egyik hatalmas kirakodóvásáron.

Polgár Tünde és Polgár Árpád "csatája" milliókat hozott a konyhára (Fotó: YouTube)

Egy képkeretből esett ki a függetlenségi nyilatkozat

Abban mérik össze tudásukat, hogy melyikük tud egyetlen óra alatt venni valami olyasmit, amin aztán busás haszonnal tudnak túladni. Van benne rutinjuk bőven és a sikerélmények száma sem kevés. A műkincskereskedőként ismertté vált Polgár Árpád a „vadászatról” készült videóban el is mesél egy esetet, amikor sokmilliós haszonnal adott tovább egy festményt, amit a Florida állambeli Sarasota piacán vásárolt. Előtte azonban elmesélt egy igazán kirívó esetet. „Egyszer egy ilyen bolhapiacon talált és vett meg valaki egy keretet négy dollárért. Hazament, kibontotta és kiesett belőle egy papír. Hát kiderült, hogy az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata volt az.”

Ezt a kis papírocskát kettő egész négytized millió dollárért adta el, vagyis kilencvenkilenc milliószoros haszonnal

- mesélte Polgár Árpád a Polgárnet YouTube-csatornán, akinek persze saját sikersztori is lapul a tarsolyában. Erről már a sarasota-i piac felé tartva mesélt a kamerának.

Polgár Árpád műkincsekre specializálódott szeme azonnal kiszúrta a luxusórát (Fotó: YouTube)

Milliós hasznot hozott az elveszett magyar műremek

„Két évvel ezelőtt voltam ezen a piacon és nagyon jó emlékeim vannak arról a napról. Képzeljétek el, megláttam egy festményt, ami egy kocsi kerekéknek volt támasztva! Egy sötét kép, amit jól megnéztem előröl, hátulról és kiderült, hogy egy Mednyánszky László kép volt. Kicsit le kellett tisztítani, majd hazavittem, hiszen mégiscsak az egyik legnagyobb magyar festőről bészélünk. Nagyon jól el is tudtam adni. Százhúsz dolláros befektetéssel, többmilliós hasznot tudtam realizálni” - árulta el a műkereskedő-influenszer. Aki végül a verseny során egy igen jó nevű óramárka egyik ritka darabjával gazdagodott, amiért „mindössze” 1000 dollárért vásárolt és amit bizony búsás haszonnal tudna eladni, ha közben nem szeretett volna bele. „Ennek az órának, ahogy utánanéztem, öt és hétezer dollár között mozog, vagyis akár kétmillió forint is lehet az értéke.”

Jelentős haszon lenne, ha eladnám. Így viszont jelentős veszteség, mert nem akarom eladni. Nagyon szeretem...

- monda Polgár Árpád, aki ezzel alaposan rávert feleségére, hiszen Tünde végül nem vett semmit a bolhapiac túrán.