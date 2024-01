Nagy sz*rban találta magát Polgár Tünde és Polgár Árpád – Videó

Senki sem akar erre hazaérkezni: dugulás keserítette meg Polgár Tünde és Árpád életét.

A mindig mosolygós Polgár Tünde és Árpád kellemetlen meglepetéssel szembesült a fürdőszobában (Fotó: Szabolcs László)

Polgár Árpád: „Egyelőre sz*rban vagyunk”

A népszerű házaspár nemrég tért vissza Los Angeles-i nyaralójába, ahol kellemetlen látvány fogadta őket.

„Nagy baj van. Egyelőre sz*rban vagyunk” – szembesítette feleségét Polgár Árpád a legfrissebb vlogjukban.

„Visszajön a sz*r a fürdőszobában, a kaki jön vissza a bidébe. A mosógép mos, de nem tudja elnyomni a vizet, mert valószínűleg dugulás van, ezért visszanyom mindent ide a lakásba. Kell hívnunk egy duguláselhárítót” – ecsetelte a műkereskedő, mire Tünde csak belenevetett a kamerába, mert azt hitte: férje csak viccel vele. Nem sokkal később már az üzletasszony kétségbeesett sikkantása hallatszott…

Milliós javítási költség és toitoi

„Katasztrófa, teljesen lesújtott minket, hogy ilyennel kell kezdeni” – szomorkodott Árpi, aki eljátszott a gondolattal, hogy mikor hónapokig nincsenek a villában, fizetniük kéne valakinek, aki időnként használja a vécéjüket, hogy ne romoljanak el a kihasználatlanság miatt az alkatrészek…

Végül mesteremberek siettek a segítségükre, akik nem átallottak kissé megkopasztani a gazdag házaspárt… Kiderült ugyanis, hogy egy növény gyökere benőtte a földben csöveket, ez okozta a fennakadást, ami viszonylag könnyen orvosolható volt: néhány elemet ki kellett cserélniük.

„Kerámia csövet vettek ki a földből, azt mondják a szakemberek, vesznek a helyére egy könyökelemet 3500 dollárért” – ecsetelte Árpi, mire kiderült: Tündének már 4000-et mondtak a szakik…

Forintba átszámolva végül csaknem 1 millió 300 ezer forintot fizettek ki!

„Ennyi pénzért vehettünk volna egy toitoi-t. Ennyiért?! Még olcsóbban is! Otthon szerintem 100 ezer forintért is kaptunk volna. Milyen szépen nézett volna ki a kertben egy toitoi? Fizetsz és minden héten egyszer elviszik. Tusoláshoz pedig felállítottunk volna kint egy hordót. Még az áramot is megspóroltuk volna” – mérgelődött, viccelődött Árpi.

A házaspár a vlog végén elismerte, váratlan események színesítik a mindennapjaikat, de ez nem töri le örök jókedvüket, sőt, megígérték, hamarosan újabb videókkal érkeznek Los Angeles-i ott tartózkodásukról.