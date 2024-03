Öt méter magasan lógott Szandi – ezzel magyarázta az énekesnő a szokatlan látványt

Szandi még 2018-ban ismerkedett meg egy tévéműsor kapcsán a légtornával. Akkor Vincze Tünde artistatanár, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke először két méter magasra húzta fel az énekesnőt, majd megkérdezte tőle, érez-e magában félelmet.

Szandi nem fél a magasban Fotó: Dr. Harza Tamás

„Kifejezetten élveztem a szituációt, és megkértem Tündét, hogy húzzon még magasabbra. Amikor pedig még meg is forgatott, kiderült, hogy egyáltalán nem szédültem és hányingerem sem volt” – mosolygott Szandi, majd elmesélte, hogy a műsor felvételére már egészen őrült trükköket eszelt ki egy hét alatt, amikkel kapcsolatban Tündi megjegyezte, hogy a profi artisták ezt évekig gyakorolják.

Ahogy a cirkusz világában szokták mondani, a fűrészpor a talpamra ragadt, és azóta sem szeretném lemosni. Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója volt ebben a műsorban az egyik zsűritag. Felfigyelt rám, majd később többször is felkért, hogy porondra lépjek náluk

– mondta az előadóművész, aki azóta is rendszeresen jár légtornára. Szandit a Fővárosi Nagycirkusz manézsában két évvel ezelőtt az I. Budapest Légtorna Fesztiválon láthatták a nézők először. Mivel azóta folyamatosan fejlődik, Vincze Tünde felkérte, hogy ezúttal is lépjen porondra. A lehetőséget megtiszteltetésnek érezte, így azonnal igent mondott. Frányó Viktor profi artistával közösen mutattak be egy gurtniszámot, nagy sikerrel. Ez egyben, az énekesnő legújabb, légtornás videóklipje is. Miután Szandi elénekelte a dal egy részét, nagy lendülettel a partneréhez szaladt, és elkezdődött a varázslat. A közönség ujjongva lelkesedett a duó különböző, veszélyes, de könnyedén bemutatott figuráiért.

Az énekesnő élvezi a légtornát Fotó: Dr. Harza Tamás

Szandi természetesen nem tervezi, hogy az énekléssel felhagyjon a cirkuszművészet kedvéért.

„Régóta össze szerettem volna ötvözni a kettőt. Úgy vélem, a légtorna és az éneklés tökéletesen kiegészíti egymást. Általuk csodát lehet létrehozni” – magyarázta Szandi, aki jól tudja: a légtornászok jó része 30-35 éves korában visszavonul, vagy egyszerűbb számokra vált.

Én 42 évesen kezdtem el, a nyáron pedig már 48 gyertyát fújhatok el a tortámon. Teljesen békében vagyok a korommal, sőt, nagyon jól érzem magam! Egész életemben sportoltam, ezért az új mozgásforma semmilyen problémát nem okozott, az ízületeim is jól bírják.

Szandi új, a Fővárosi Nagycirkuszban forgatott videóklipjét a napokban mutatták be Az ördög belém bújt címmel.