Ettől leesik az állad: a csillagokat is leénekelte Szandi gyerekként – Videó

Döbbenetes gyerekkori videót osztott meg magáról Szandi. Különleges hangi adottságai már egész kis korában megmutatkoztak. Édesapja nem bírta ki, elérzékenyülve nézte és videózta kisebbik lánya produkcióját.

Szandi olyan videót osztott meg, amitől mindenkinek leesett az álla (Fotó: Markovics Gábor)

Szandi édesapja remegő kézzel kamerázott

Már gyerekként is leénekelte a csillagokat Pintácsi Szandi…

„Testvérem, Viki Toldy Mária énekstúdiójába járt hangképzésre. Mivel még kicsi voltam, nem tanulhattam nála énekelni, de lehetőséget kaptam, hogy a tanítványai előadóvizsgáin színpadra lépjek. Kilencéves voltam az első szereplésnél” – idézte fel az esetet Szandi, majd a kamera furcsa mozgására is magyarázatot adott:

„Ezen a felvételen édesanyámnak énekeltem Jimmy Osmond Mother című dalát, apu pedig remegő kézzel vette fel. Zongorán kísér idősebb Malek Miklós, a doboknál Debreczeni Csaba, a Bergendy együttes egykori dobosa” – számolt be róla közösségi oldalán a háromgyermekes édesanya.

Mardoll is emelte kalapját

A videó persze nemcsak a szüleinek tetszett akkor, hanem most, népes követőtábora körében is osztatlan sikert aratott. A kommentszekcióban a fiatal, vadóc rapperlány, Mardoll is feltűnt:

„Olyan fiatal, mégis milyen gyönyörű és erős hang” – méltatta Szandit a 27 éves énekesnő.

Úgy látszik, az alma nem esett messze a fájától, Szandi lánya, Blanka is gyönyörűen énekel, korábban több közös számot is készítettek, az egyik karácsonykor ráadásul különleges körülmények között tették mindezt: a huszonéves lány Amerikában rögzítette a saját részét. Szandi lánya ugyanis évek óta a tengerentúlon dolgozik bébiszitterként, s csak ritkán tud találkozni az egyébként összetartó család.