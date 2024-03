"Életemben először ülök repülőre a családom nélkül" – Elhagyta az országot a magyar énekesnő

Nagy Adri egyáltalán nem tartozik azok közé a hírességek közé, akik előszeretettel sztoriznak a magánéletükről. Férjéről is annyit lehet tudni, hogy teljesen civil, ingatlanokkal foglalkozik, és akkor indult el köztük valami, amikor a férfi váratlanul megjelent az énekesnő 29. születésnapi buliján. Nagy Adri azóta egy titkos esküvőn hozzá is ment szíve választottjához, és egy kisfiúval is megajándékozta.

Nagy Adri elhagyta az országot (Fotó: Bors)

„Kis esküvő volt, romantikus. A kisfiam megszületése előtt egy évet voltunk együtt, nem volt sok idő, hogy gyorsan esküvő és házasság legyen belőle. Nem is annyira terveztük, beszéltünk róla, de korai lett volna. mondtam, hogy én nem akarok terhesen férjhez menni, ez volt az egyetlen kitétel, hogy legyünk hárman, a kisfiam is már ott legyen velünk és tudja esetleg hozni a gyűrűt” – mesélte Adri korábban Gájer Bálint YouTube-műsorában.

Nagy Adri egyedül utazott Portugáliába

Mivel az énekesnő fia, Beni már hatéves, Adri úgy gondolta, életében először felül egy repülőgépre, hogy Lisszabonban töltsön pár napot a családja nélkül. Minderről az Instagram Threads nevű közösségi oldalon is beszámolt az utazás előtt, és azt sem titkolta, hogy bőven van benne izgalom.

„Életemben először ülök repülőre a családom nélkül, hogy kicsit kiszakadjak a hétköznapokból, és egy picit magamra összpontosítsak. Izgulok”

– írta Adri.

Az énekesnő bejegyzéseiből azóta az is kiderült, hogy azért nincs teljesen egyedül a Magyarországgal csaknem azonos területű országban. Egy terapeutával tölti a napjait. A férfi temple of sun néven szerepel az Instagramon, és legfőképp aromaterápiával és arjuvédikus masszázzsal foglalkozik a meditáció mellett.

Nagy Adri feltöltődni utazott Portugáliába (Fotó: Instagram)

Adrinak így minden bizonnyal mentálisan és spirituálisan hatalmas élmény ez az utazás, és tényleg sikerül egy kicsit kitörnie a szürke hétköznapokból.