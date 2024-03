Kiszel Tünde védelmébe vette Tóth Gabit: „Az én oldalamon ne gyalázzanak egy olyan embert, akit én szeretek”

Kiszel Tünde népszerűsége a virágkorát éli. Több mint két évtizede megjelenő naptáraiért a mai napig tömegek rajonganak. Az év első hónapjaiban megannyi dedikáláson vett rész, ahol rajongók tucatjai fotózkodtak vele. Most azonban Tündén volt a sor: ő kért közös képet a rajongott énekesőtől, Tóth Gabitól.

Kiszel Tünde nagy népszerűségnek örvend naptárának hála, most azonban ő kért közös fotót a kedvencétől. / Fotó: Bors

Kiszel Tünde lánya és Tóth Gabi egy színpadon

A hétvégén rendezték a Tina Turner-emlékestet, ahol a tavaly a színpadot felszántó Tóth Andi helyett ezúttal Tóth Gabi eresztette ki a hangját. A látványos produkcióban a Dancing with the Stars-ból ismert Bődi Dénes meg is táncoltatta Gabit. S nem csak őt: vendégfellépőként Dénes Dancing-beli párja, Hunyadi Donatella is színpadra lépett néhány koreográfia erejéig.

Ahogy annak idején a Dancing with the Stars élőadásai alatt is jelen volt Donatella édesanyja, Kiszel Tünde, úgy ezt a nagyszabású előadást sem hagyta volna ki. S nemcsak egy szem lányát szerette volna a színpadon látni. Mint kiderült, Tóth Gabi is nagy kedvence. Tünde hozzászokott, hogy a rajongók közös fotót kérjenek tőle, most azonban fordult a kocka. Az Erkel Színház folyosóján nem is mulasztotta el elkapni az énekesnőt, hogy gratuláljon a produkciójához, és persze egy közös fotót is csináltak. Tünde ezt most az Instagramján osztotta meg.

„A Tina Turner Emlékkoncerten találkoztam Tóth Gabival. Nagyon szeretem Gabit! Őstehetség, fantasztikus énekesnő, igazi energiabomba, empatikus, kedves és jószívű! Örülök, hogy végre elkészült a közös fotónk” – fogalmazott a közösségi oldalán, ahol nem várt reakciók érkeztek.

Míg sokan mindkét nőt nagy kedvencüknek tartják, bőven akadtak, akik ezúttal is meglátták a lehetőséget, hogy odaszúrjanak a megosztó énekesnőnek.

„Kedves Tünde! Félreismerted, akivel a képen vagy, hidd el ő nem ilyen!” – vélekedett egyikük.

„Ezzel a nővel? Sajnálom” – így egy másik.

„Szuper fotó Igazán csinos vagy rajta mert én csak téged nézlek” – tette hozzá egy újabb.

A gyűlöletcunamit Tünde nem hagyta szó nélkül. Ő maga is leírta véleményét a kommentszekcióban.