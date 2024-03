Hatvanéves Faragó András: „A Jóisten odafigyel rám”

Faragó András március 16-án töltötte a 60. életévét. A színművésznek hatalmas meglepetésben volt része, ugyanis szerettei, barátai egy bulit szerveztek az ünnepléshez. A Metropolnak mesélt a nagy napról:

Faragó András életrajzi könyve tavaly év végén jelent meg. (Fotó: Fehér Gábor)

Örökre emlékezetes marad ez a születésnapom, mert a vidéki szeretteim is följöttek Budapestre, és még az édesanyámat is elhozták a szülőfalumból, Gerendásról.

„Velem ünnepeltek az öcsémék a gyerekeikkel, a lányom, ami nagyon megmelengette a szívemet. Óriási meglepetés volt számomra, hogy a kollégák, a barátok is csatlakoztak hozzánk” — kezdte lapunknak a színművész.

„Manapság már számos felület adott a köszöntéshez, a közösségi oldalamon még nem sikerült a végére érnem, hogy mindenkinek megköszönjem, hogy gondolt rám. Valljuk be, ez jól esik az embernek” — mondta Topy.

Faragó András: „Ez már a B-oldal”

Az évek múlása mindenkiből más érzéseket vált ki: van, aki könnyen, míg mások nehezen fogadják el. A színművész azt is megosztotta lapunkkal, benne milyen gondolatok kavarognak a 60. életéve betöltése kapcsán.

„Nem egyszerű. Negyvenéves korom körül fogott el először az érzés, hogy mennek az évek, és egy másik időszak kezdődik.

Persze nem akkora nagy tragédia ez, csak azzal is tisztában van az ember, hogy ez már a B-oldal.

Mivel az ükapám 104 évig élt, erre csak azt tudom mondani, hogy még bőven vannak lehetőségeim az életben. Na de azt mondják, a hatvan az új negyven” — mondta mosolyogva.

„Hála Istennek rendkívül aktív életet élek. Rengeteget dolgozom, most is egy új bemutatóra tartok. Év végén jelent meg rólam egy könyv, ami egy összegzése lehet az eddigi életemnek. Nagyon jól esett, de még nehezen tudom hova tenni. Nem gyakori, hogy valakiről 60 éves korára, még életében jelenik meg egy könyv. A 43. évemet nyomom a pályán, így volt bőven miről beszélnem. Boldog vagyok, a családommal is minden rendben van, minden jól működik” — mesélte lapunknak.

„Nincs okom panaszra, mert jól alakult az életem”

A színművészt arról faggattuk, ha visszatekint az elmúlt hat évtizedre, az életére, van-e olyan dolog, ami miatt hiányérzete van.

Nem mindig minden úgy történik, ahogy azt szeretné az ember.

„Az egy igaz és jó mondás: »Ahol egy ajtó becsukódik, ott egy másik kinyílik.« Nincs okom panaszra, mert jól alakult az életem és a pályám is, de ha bármi olyan volt, ami egy kis rossz érzést vagy hiányt mutatott volna, egy órán belül csörgött a telefonom”

A Jóisten odafigyel rám, és én is őrá. Olyan dolgokat csinálok, amiket szeretek, rengeteg lehetőségem van, és ezekkel az erőmhöz képest meg is próbálok élni

— árulta el, majd arra is kitért, a visszavonulást még csak fontolóra sem vette, hiszen őt a színpad, a színjátszás, a nézőktől kapott rengeteg szeretet élteti.

„Sokaktól hallja időnként az ember, senkinek nem tesz jót, ha a visszavonuláson gondolkodik.

Engem a szövegtanulás, a rengeteg előadás tart karban.

Nem csak a testemnek, hanem az agyamnak is jót tesz. Remélem, hogy még sokáig gyakorolhatom ezt a fajta edzésformát” — tette hozzá mosolyogva Faragó András.