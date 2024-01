Faragó András papír nélkül is boldog: 20 év után sem tervezi elvenni szerelmét

A 2024-es esztendő csupa kerek számmal emlékezteti Faragó Andrást a maga mögött hagyott évekre. A színművész ugyanis amellett, hogy idén ünnepli 20. évfordulóját kedvesével, Györgyivel, 10. évfordulója lesz annak is, hogy életmódot váltott, a hab a tortán pedig, hogy idén tölti be a 60. életévét is. Ezen számok tükrében már az sem lenne meglepő, ha két régen várt dolog is bekövetkezne a híresség életében: a házasság és a nagypapaság.

Faragó András papírok nélkül is boldog (Fotó: Faragó Fanni)

„Igaz, húsz éve élünk boldogan, bár nem házasságban. Arra készülünk, hogy még legalább kétszer ennyi időt eltöltünk együtt. Minél tovább tart, annál szerelmesebbek és boldogabbak leszünk” – mondta a színművész, aki elárulta a hosszú kapcsolat titkát.

„Megértés és alkalmazkodás. Nyilván nem voltunk karonülők, amikor megismerkedtünk és összejöttünk. Valószínűleg másképp nem is tartana húsz kerek éve”

Mindkettőnknek valamennyire kell engedni, alkalmazkodni a másikhoz – szerintem ez a titok.

„Györgyi számomra a hátország. Mindenben támogat és segíti a munkámat, valamint azt, hogy a rám háruló feladatokat ügyesen megoldjam, és az akadályokon is könnyedén túljussak. Természetesen minden állításom visszafelé is megállja a helyét” – árulta el.

A színművész idén tölti a hatvanadik életévét (Fotó: Pusztai Sándor)

Húsz év ide vagy oda, kiderült az is, miért nem veszi feleségül szerelmét.

„Sokszor szóba került a dolog, de nincs különösebb oka”

Egyszerűen így alakult, nincs semmilyen meghatározó oka, és hátsó szándék sem húzódik a dolog mögött.

„Mindketten voltunk már egyszer házasok, és tudjuk, nem egy papír lesz, ami összetart minket. Nagyon szeretjük, tiszteljük és támogatjuk egymást – még így is, hogy nem házasodtunk meg” – mondta, majd azt is elárulta, mégis van valami az életében, ami még nem adatott meg számára, ez pedig a nagypapaság.

„Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ez is bekövetkezik. A lányom és a párja nincsenek a dolog ellen, de még kivárják a megfelelő időt a gyermekvállalásra. De természetesen nagyon szívesen lennék már nagypapa, mindnyájan nagyon várjuk, hogy itt legyen közöttünk egy kis csemete” – mesélte a Star magazinnak.