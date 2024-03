DR BRS igazi mintaapa

Sok esetben a házasságban problémát okoz, ha születik egy gyermek, mert utána megszűnik a szerelmes viszony, csak apa és anya maradnak, ezzel pedig kialszik a láng. Szerencsére Béres Attila, azaz DR BRS és felesége, Adri erre kényesen ügyelnek.

BR BRS: „A kisfiunk türelemre tanít bennünket” (Fotó: Archív)

„A mai napig van hetente egyszer randinapunk. Vagyunk annyira öntudatosak, hogy kell az egymással töltött idő, hogy kicsit férj és feleség is legyünk. Sok szülő túlvállalja magát. Mi egyelőre nem tervezünk újabb babát. Olivérrel annyira tökéletes volt minden, hiszen kimaradt a hasfájós és fogfájós időszak. Most a dackorszakát éli, de abszolút türelemre tanít bennünket” – kezdte Attila a Hot! magazinnak.

DR BRS: „Pénzügyi tudatosságra neveljük Olivért”

Fiatal korában a lemezlovas számára nem volt példa arra, miként kell bánni a pénzzel, emiatt elsősorban ezt szeretné megtanítani a kisfiának, hogy ha a gyerek majd kilép a nagybetűs Életbe, ne legyen ilyen problémája.

„Pénzügyi tudatosságra neveljük Olivért. Minden vasárnap kap háromezer-ötszáz forintot, amit eloszthat négy perselybe: bank (amihez nem nyúlunk soha), valamint játék, csoki, illetve adomány a rászorulóknak. Nyilván az évek során majd több zsebpénzt kap, de igyekszünk már most ráállni egy kicsit erre a nevelésre. Engem nem tanítottak meg a spórolásra, így én sokszor szórtam a pénzt fiatalabb koromban; ezt szeretném elkerülni a kisfiamnál” – mondta az édesapa.

Apa és anya a kapcsolatukra is fordít időt (Fotó: Archív)

Nehéz megmondani, kire hasonlít igazán a gyerek, hiszen mindkét szülőjétől remek tulajdonságokat örökölt. Egy biztos: mindenképpen színpaddal és szerepléssel kapcsolatos hivatás iránt érdeklődik a kisfiuk.

„Olivér szerencsére már most kacsingat a művészet felé. Szereti a zenét, táncol, imád szerepelni. Simán feláll a kis asztalra, és énekel. Azt is mondta, hogy ha nagy lesz, akkor szeretne eljönni velem fellépni. Nem feltétlenül örülnék, ha DJ szeretne lenni, de elmondok neki mindent az éjszaka jó és rossz oldaláról is, ő pedig majd eldönti. Egyébként azt vesszük észre, hogy nagyon érdekli a színészet. Mesékből kiragad egyes szituációkat, és hiba nélkül eljátssza őket. Emellett pedig érzékeny és akaratos; ezeket tőlem örökölte.”

DR BRS rengeteg előadóval készített már közös slágert, többek között Király Viktorral, a Halott Pénzzel és Zalatnay Cinivel is (Fotó: Archív / YouTube / Magneoton)

