Ettől elolvadsz: Dér Heni édes anya-lánya fotón mutatta meg gyönyörű kislányát

Dér Heni már egy ideje a kétgyermekes anyukák életét éli, azonban férjével, Bakos Gergővel úgy tervezik, hogy majd még bővül a családjuk.

Dér Heni anya-lánya napot tartott a kislányával Fotó: Sulyok László

Az énekesnő addig is igyekszik minden idejét kisfiával és kislányával tölteni, legfrissebb fotóján például a Blankával cukiskodnak. Az anya-lánya fotón pedig az is jól látszik, hogy milyen sokat nőtt már a kicsi, illetve az is, hogy anyukájától örökölte a szépséget.

Rengeteget nőtt Dér Heni kislánya, Blanka

Az egyik kommentelő meg is jegyzete, hogy milyen nagy már Blanka.

Hová nő ez a lány, igaz a régi öregek azt mondták az ágy alatt is megnőnek a lányok, nagyon édesek vagytok

– írta.

A cuki fotót IDE kattintva tudod megnézni!